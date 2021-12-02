Телерадиокомплекс Президента завершил съемки кинопроекта «Слова назидания Абая»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Завершились съемки 15-серийного фильма «Слова назидания Абая». Кинопроект, приуроченный к 175-летию Абая, Телерадиокомплекс Президента РК создал при поддержке «Государственного центра поддержки национального кино» по заказу Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТРК Президента.

Фильм состоит из пятнадцати притч и философских трактатов. В кинопроекте использованы сложнопостановочные режиссерские решения, которые по-новому открывают непреходящую ценность фундаментального произведения великого казахского поэта-реформатора и философа.

Образы героев воплотили заслуженные актеры казахстанского кинематографа – Тунгушбай Жаманкулов, Жан Байжанбаев, Ерик Жолжаксынов, Нурлан Алимжанов, Аружан Джазильбекова, Берик Айтжанов, Аян Утепберген и другие.

По словам Генерального директора Телерадиокомплекса Раушан Кажибаевой, «в «Словах назидания» поднимаются вопросы национального воспитания и мировоззрения, нравственных и моральных основ, истории казахского народа».

Как считает руководитель ТРК, «советы и наставления великого Абая актуальны и сегодня. Надеемся, что наша работа внесет вклад в продвижение «Слов назидания» – ярчайшего наследия классика казахской литературы, поэта, общественного деятеля и великого просветителя XIX века».

Съемки художественного кинопроекта проходили в различных локациях Алматы и Алматинской области.

В настоящее время идет завершающий этап цветокоррекции и проведения графических работ. Фильм снят на казахском, русском и английском языках. Художественный кинопроект будет размещен в открытом доступе на интернет-платформах и показан на мировых телеканалах.