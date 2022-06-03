3 Июня 2022 16:00

Телемарафон о референдуме проходит в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Восьмичасовой телемарафон проходит в режиме реального времени, посвященный республиканскому референдуму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прямом эфире выступают эксперты из разных сфер, в том числе политики, экономисты, депутаты, блогеры, деятели культуры. Они делятся личным мнением о предлагаемых изменениях в Конституцию РК. Трансляция идет в эфире телеканала «Хабар» и в социальных сетях из Нур-Султана, Алматы и других регионов.

В Нур-Султане телестудия организована под открытым небом на водно-зеленом бульваре. Среди тех, кто принял участие – Госсекретарь Ерлан Карин, спикер Мажилиса РК Ерлан Кошанов, председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев.

«5 июня — референдум. Чтобы привлечь к нему больше людей, агентство «Хабар» предлагает специальную студию референдума в новом формате, с новой инициативой. Как видите, мы создали студию под открытым небом в самом центре города. Сегодня последний день пропаганды. В последние дни мы стремились проинформировать население и призвать страну к этому важному событию», - сказал председатель агентства Берик Уали.

«Мы искренне надеемся, что это позволит зрителям принять свое решение, понять картину, нужно им это или не нужно, пойдут они голосовать или нет», - отметила начальник отдела производственных программ на телеканале «Хабар» Мадина Беркутбаева.

Республиканский референдум состоится 5 июня, в воскресенье. В этот день будет решаться судьба проекта закона о внесении изменений в Конституцию РК. С инструкцией по тому, как принять участие в голосовании, можно ознакомиться здесь .



