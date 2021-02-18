Телеканал «Түркістан» намерен вещать во всех тюркских странах

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного развития Туркестанской области состоялось совещание по вопросам реализации государственной информационной политики и стабильности общественно-политической ситуации в области. В мероприятии приняли участие руководитель управления общественного развития Дамир Жунусов и руководители отделов внутренней политики акиматов районов и городов области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

На повестке заседания были вопросы обеспечения стабильности общественно-политической ситуации, эффективной реализации государственной информационной политики, координации работы неправительственных организаций, пропаганды программы «Рухани жаңғыру» и межэтнических отношений в области.

Кроме того, речь шла о проведении предстоящего праздника Наурыз с соблюдением санитарных требований, отработан план мероприятия.

На заседании также ознакомили с концепцией телеканала «Түркістан», презентация которого состоится накануне праздника Наурыз, а также рассказано о направлениях развития канала.

«Телеканал «Түркістан», учредителем которого является акимат Туркестанской области, намерен стать уникальным медиа-пространством, вещающим на 5 языках и во всех тюркских странах. Развитие канала оказывает положительное влияние на духовно-культурное развитие области, способствует популяризации достижений региона», - отметил руководитель управления Дамир Жунусов.

В завершение участники ознакомились с материально-технической базой медиацентра «Алатау» и подготовкой к первому творческому выпуску телеканала «Туркестан».