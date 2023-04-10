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Телеканал Silk Way обеспечит трансляцию официального визита Президента Азербайджана в Казахстан

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
10 Апреля 2023, 12:55
Телеканал Silk Way обеспечит трансляцию официального визита Президента Азербайджана в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прибытие кортежа Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Акорду и встречу с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в прямом эфире телеканала Silk Way в 14:50 будут комментировать на английском языке политолог ИМЭП Ерсултан Жансеитов и ведущая телеканала Jibek Joly Айнур Имангали, передает МИА «Казинформ».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетел сегодня в Астану по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Запланированы встречи Президентов Казахстана и Азербайджана в узком и расширенном составах. В повестку дня переговоров включены основные вопросы развития казахстанско-азербайджанского стратегического партнерства.

Ранее сообщалось, что 10 апреля по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева состоится официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Казахстан.
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