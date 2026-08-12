Телеканал Jibek Joly готовится к предвыборным дебатам

В «Казмедиа орталығы» идет подготовка к началу предвыборных теледебатов, которые пройдут сегодня на канале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

В здании собираются участники команд и их группы поддержки. Представители партий готовятся к выступлениям.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Накануне на телеканале Jibek Joly состоялась жеребьевка, определившая очередность выступлений участников.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Партии выступят в следующем порядке:

1. «Ак жол» — Бек-Мухамед Жаукебаев и Ермек Абильдин

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

2. ОСДП — Лариса Ли и Нурайнаш Камалова

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

3. «Әділет» — Айжан Аймаганова и Мади Мырзагараев

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

4. Народная партия Казахстана — Жандос Бидайбеков и Ирина Смирнова

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

5. «Ауыл» — Жазира Султанкулова и Ерболат Саурыков

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

6. «Байтақ» — Амалбек Омиртай и Алмат Туртаев

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

7. Respublica — Олжас Куспеков и Динара Шукижанова

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Главной темой станет верховенство закона как основа справедливого общества (принцип «Закон и порядок»).

Участники дебатов должны убедить избирателей, почему именно их партия достойна поддержки.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Вниманию зрителей будет представлен:

полный разбор предвыборных программ оппонентов;

ответы на самые острые вопросы, поступившие в прямом эфире;

слабые, на их взгляд, стороны программ своих оппонентов;

одно конкретное обещание, которое обязуются выполнить за срок своих полномочий.

Во время прямой трансляции зрители смогут задавать вопросы участникам, отсканировав QR-код на экране и по Whatsapp.

После завершения дебатов в прямом эфире выйдет политическое ток-шоу «Ашық студия». Эксперты проанализируют ключевые моменты дискуссии, выступления участников и возможное влияние дебатов на ход избирательной кампании.