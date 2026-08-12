Телеканал Jibek Joly готовится к предвыборным дебатам
В «Казмедиа орталығы» идет подготовка к началу предвыборных теледебатов, которые пройдут сегодня на канале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.
В здании собираются участники команд и их группы поддержки. Представители партий готовятся к выступлениям.
Накануне на телеканале Jibek Joly состоялась жеребьевка, определившая очередность выступлений участников.
Партии выступят в следующем порядке:
1. «Ак жол» — Бек-Мухамед Жаукебаев и Ермек Абильдин
2. ОСДП — Лариса Ли и Нурайнаш Камалова
3. «Әділет» — Айжан Аймаганова и Мади Мырзагараев
4. Народная партия Казахстана — Жандос Бидайбеков и Ирина Смирнова
5. «Ауыл» — Жазира Султанкулова и Ерболат Саурыков
6. «Байтақ» — Амалбек Омиртай и Алмат Туртаев
7. Respublica — Олжас Куспеков и Динара Шукижанова
Главной темой станет верховенство закона как основа справедливого общества (принцип «Закон и порядок»).
Участники дебатов должны убедить избирателей, почему именно их партия достойна поддержки.
Вниманию зрителей будет представлен:
- полный разбор предвыборных программ оппонентов;
- ответы на самые острые вопросы, поступившие в прямом эфире;
- слабые, на их взгляд, стороны программ своих оппонентов;
- одно конкретное обещание, которое обязуются выполнить за срок своих полномочий.
Во время прямой трансляции зрители смогут задавать вопросы участникам, отсканировав QR-код на экране и по Whatsapp.
После завершения дебатов в прямом эфире выйдет политическое ток-шоу «Ашық студия». Эксперты проанализируют ключевые моменты дискуссии, выступления участников и возможное влияние дебатов на ход избирательной кампании.