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    Телеканал Jibek Joly готовится к предвыборным дебатам

    В «Казмедиа орталығы» идет подготовка к началу предвыборных теледебатов, которые пройдут сегодня на канале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

    теледебаты
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    В здании собираются участники команд и их группы поддержки. Представители партий готовятся к выступлениям.

    Телеканал Jibek Joly готовится к предвыборным дебатам
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Накануне на телеканале Jibek Joly состоялась жеребьевка, определившая очередность выступлений участников.

    Телеканал Jibek Joly готовится к предвыборным дебатам
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Партии выступят в следующем порядке:

    1. «Ак жол» — Бек-Мухамед Жаукебаев и Ермек Абильдин

    Телеканал Jibek Joly готовится к предвыборным дебатам
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    2. ОСДП — Лариса Ли и Нурайнаш Камалова

    Телеканал Jibek Joly готовится к предвыборным дебатам
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    3. «Әділет» — Айжан Аймаганова и Мади Мырзагараев

    Телеканал Jibek Joly готовится к предвыборным дебатам
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    4. Народная партия Казахстана — Жандос Бидайбеков и Ирина Смирнова

    Телеканал Jibek Joly готовится к предвыборным дебатам
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    5. «Ауыл» — Жазира Султанкулова и Ерболат Саурыков

    Телеканал Jibek Joly готовится к предвыборным дебатам
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    6. «Байтақ» — Амалбек Омиртай и Алмат Туртаев

    Телеканал Jibek Joly готовится к предвыборным дебатам
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    7. Respublica — Олжас Куспеков и Динара Шукижанова

    Телеканал Jibek Joly готовится к предвыборным дебатам
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Главной темой станет верховенство закона как основа справедливого общества (принцип «Закон и порядок»).

    Участники дебатов должны убедить избирателей, почему именно их партия достойна поддержки.

    Телеканал Jibek Joly готовится к предвыборным дебатам
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Вниманию зрителей будет представлен:

    • полный разбор предвыборных программ оппонентов;
    • ответы на самые острые вопросы, поступившие в прямом эфире;
    • слабые, на их взгляд, стороны программ своих оппонентов;
    • одно конкретное обещание, которое обязуются выполнить за срок своих полномочий.

    Во время прямой трансляции зрители смогут задавать вопросы участникам, отсканировав QR-код на экране и по Whatsapp.

    После завершения дебатов в прямом эфире выйдет политическое ток-шоу «Ашық студия». Эксперты проанализируют ключевые моменты дискуссии, выступления участников и возможное влияние дебатов на ход избирательной кампании.

     

    Выборы-2026 Политические партии Политика JIBEK JOLY
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор