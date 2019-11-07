Телеканал «Хабар 24» в прямом эфире покажет пленарное заседание в Омске с участием Президента

ОМСК. КАЗИНФОРМ – Телеканал «Хабар 24» в прямом эфире покажет XVI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Телеканал «Хабар 24« в 19:45 в прямом эфире покажет пленарное заседание XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России на тему «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества». На форуме выступят Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Российской Федерации Владимир Путин», - говорится в сообщении.