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Телеканал «Хабар 24» в прямом эфире покажет пленарное заседание в Омске с участием Президента

7 Ноября 2019 19:48
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Телеканал «Хабар 24» в прямом эфире покажет пленарное заседание в Омске с участием Президента

ОМСК. КАЗИНФОРМ – Телеканал «Хабар 24» в прямом эфире покажет XVI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

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«Телеканал «Хабар 24« в 19:45 в прямом эфире покажет пленарное заседание XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России на тему «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества». На форуме выступят Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Российской Федерации Владимир Путин», - говорится в сообщении.

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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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