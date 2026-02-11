Telegram в России остается под ограничениями

Роскомнадзор продолжит ограничивать работу мессенджера Telegram до тех пор, пока не будут устранены нарушения российского законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Роскомнадзор также заявил, что открыт для работы с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами, но при условии уважения к России и ее гражданам.

Telegram грозят штрафы на 64 млн рублей по статьям об отказе удалить запрещенный контент и о несоблюдении закона о самоконтроле, сообщили в Таганском районном суде Москвы.

Жалобы на работу мессенджера

Число жалоб российских пользователей на работу мессенджера Telegram за последние сутки превысило 11 тыс., свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По данным сервиса на 13:05 мск, за последний час на работу сервиса пожаловались более 900 пользователей, за сутки - 11 106 человек.

Больше всего жалоб поступило из Магаданской области (4%), Ямало-Ненецкого автономного округа (3%), Самарской (3%), Тюменской (3%) областей и Москвы (3%).

Согласно Downdetector, 31% пользователей отметили сбой оповещений, 26% - сбой мобильного приложения, 22% - общий сбой, 15% - сбой сайта.

Напомним, в августе 2025 года в России ограничили звонки через Telegram и WhatsApp.