Телефонный разговор Президента Казахстана анонсировала пресс-служба

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ближайшие часы у Касым-Жомарта Токаева запланирован телефонный разговор с одним из президентов крупной западноевропейской страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента Казахстана.

«В ближайшие часы у Касым-Жомарта Токаева запланирован телефонный разговор с одним из президентов крупной западноевропейской страны. Подробности будут опубликованы на сайте Акорды», - говорится в публикации.



