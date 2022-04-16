Телефонные мошенники представляются работниками Нацбанка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана предупреждает об активизации мошенников, которые под предлогом разбирательств по возможным фактам мошеннических действий представляются работниками Нацбанка и получают персональные данные казахстанцев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

«Злоумышленники под различными предлогами убеждают граждан в необходимости установить мобильные приложения банков второго уровня или сервисы удаленного управления на персональные мобильные устройства. После чего мошенники получают полный удаленный доступ к управлению смартфоном, открывают счета, оформляют кредиты и похищают денежные средства. Важно отметить, что злоумышленники в ходе телефонного разговора настаивают на передаче персональных и закрытых данных (суммы, хранящиеся на счете, СМС- и CVV-коды). Для получения информации по персональным данным пользователей мошенники используют все доступные методы социальной инженерии, в том числе с предоставлением поддельных документов. Злоумышленники фальсифицируют документы, подтверждающие личности работников НБК, а также письма или справки по денежным операциям со средствами граждан Республики Казахстан», - говорится в сообщении Нацбанка.

Как отмечается, полученные данные используются в целях хищения и нанесения существенного материального ущерба гражданам.

«Просим вас помнить, что Национальный банк Казахстана не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок с физическими лицами; не осуществляет звонки в адрес физических лиц по поводу мошеннических действий со счетами граждан РК, компрометации персональных данных и попыток оформления кредитов в банках второго уровня. Счета в НБК могут быть открыты исключительно для учета операций Национального Банка, банков второго уровня и ограниченного числа юридических лиц. В случае получения подозрительных писем или подобных звонков «от Национального банка» необходимо обратиться в правоохранительные органы», - резюмировали в Нацбанке.