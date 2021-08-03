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    10:55, 03 Август 2021 | GMT +6

    Телефонная мошенница выманила полмиллиона у сельчанки из Сарыагаша

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    САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Туркестанские полицейские задержали аферистку из Караганды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестаской области.

    В дежурную часть Сарыагашского РОП обратилась местная жительница с заявлением о том, что стала жертвой телефонного мошенничества. Со слов потерпевшей, неизвестная сообщила сельчанке, что та выиграла квартиру и для получения выигрыша должна перевести 500 тысяч тенге. Как только женщина отправила требуемую сумму на счет мошенницы, последняя исчезла из виду.

    Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество». В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Сарыагашского РОП установили личность подозреваемой. Ею оказалась жительница Караганды. Женщину задержали по месту жительства и доставили в Туркестанскую область для проведения следственных мероприятий. Полицейские выяснили, что подозреваемая под предлогом выигрыша обманным путем выманила у доверчивой сельчанки деньги и потратила их на свои нужды.

    Проводится досудебное расследование, выясняются все обстоятельства и причастность мошенницы к другим аналогичным преступлениям.

    Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам не доверять малознакомым лицам, предлагающим сомнительные услуги, в том числе помощь в получении кредита, квартиры и других материальных благ. Если же вы стали жертвой или очевидцем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.




    Теги:
    Туркестанская область Борьба с преступностью Криминал Карагандинская область Правоохранительные органы
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