Телеэкспедиция «Дорогой Первого Президента - 30 лет мира и согласия» охватит все регионы РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан в текущем году продолжается общенациональный проект «Народная экспедиция «Дорогой Первого Президента - 30 лет мира и согласия», стартовавший в прошлом году в рамках празднования 25-летия Ассамблеи народа Казахстана. Об этом сообщила заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Майя Бекбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Цель проекта, как рассказала зампредседателя АНК, показать в год 30-летия Независимости выдающуюся роль Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева в укреплении национального суверенитета и Независимости для широкого внедрения в общественное сознание основных идей, консолидирующих ценностей политики единства и согласия и ее значения для строительства успешного состоявшегося государства.

«Ключевые инициативы Елбасы - это вехи Независимости нашей Родины, история преодоления, история состоявшегося государства и его народа. В этом году проект Ассамблеи народа Казахстана «Народная экспедиция «Дорогой Первого Президента - 30 лет мира и согласия» пройдет в телевизионном формате по всем регионам страны. В популярно-познавательном жанре вас ждут репортажи о значимых объектах и сооружениях периода Независимости, а также интервью с людьми – непосредственными участниками знаковых событий и этапов становления Независимости и политики единства и согласия», - сказала Майя Бекбаева в ходе мероприятия, посвященного Дню благодарности в Нур-Султане.

«Как и чем живет народ Казахстана в каждом регионе? Как и благодаря чему поддерживается межнациональное единство? Как разные этносы в нашей стране сохраняют свою самобытность, но при этом являются неотъемлемой частью казахского народа? В этом году на эти и другие вопросы ответит, покажет и расскажет телеэкспедиция «Дорогой Первого Президента - 30 лет мира и согласия», - проинформировала она.

Как отметила М. Бекбаева, в проекте примет участие актив этнокультурных объединений и структур Ассамблеи, научной и творческой интеллигенции, молодежи, особенно на региональном уровне.

«На примере каждого региона Казахстана мы раскроем основные вехи и этапы политики мира и согласия. Мы покажем уникальные объекты, здания и сооружения, возведенные за 30 лет Независимости. В том числе дома дружбы, центры мира и согласия, расскажем об уникальности каждого этноса, населяющего тот или иной регион. Покажем истинную связь поколений и передадим чувства, которые хранят в своем сердце люди, живущие в прекрасной стране под названием Независимый Казахстан. Это будет настоящая экспедиция мира, согласия, дружбы.

По ее словам, проект будет состоять из 5 серий, которые охватят север, запад, юг, восток и центр страны.

«Проект будет создан в современном формате тревел-познавательного шоу. Мы будем встречаться с людьми, посещать объекты, обращаться к истории каждого отдельно взятого региона. Итоги телеэкспедиции будут презентованы в канун Дня Первого Президента Республики Казахстан. Хочу подчеркнуть, что наш проект должен раскрыть и донести до всех еще одну важную идею. Эта идея заключается в том, что всем нам выпала историческая честь и миссия – строить новый независимый Казахстан вместе c Елбасы», - заключила М. Бекбаева.