Теледебаты политических партий на телеканале Jibek Joly: прямая трансляция жеребьевки

В прямом эфире телеканала Jibek Joly проходит жеребьевка порядка выступлений семи политических партий на предстоящих теледебатах, передает агентство Kazinform.

Напомним, командные теледебаты партий Казахстана состоятся на канала Jibek Joly уже завтра, 12 августа, в 20.00. В прямом эфире встретятся представители семи политических партий, участвующих в первых исторических выборах в Курултай.

Тема — Верховенство закона как основа справедливого общества (принцип «Закон и порядок»).

Участники дебатов должны убедить избирателей, почему именно их партия достойна поддержки.

Вниманию зрителей будет представлен:

полный разбор предвыборных программ оппонентов;

ответы на самые острые вопросы, поступившие в прямом эфире;

слабые, на их взгляд, стороны программ своих оппонентов;

одно конкретное обещание, которое обязуются выполнить за срок своих полномочий.

Во время прямой трансляции зрители смогут задавать вопросы участникам, отсканировав QR-код на экране и по Whatsapp.

После завершения дебатов в прямом эфире выйдет политическое ток-шоу «Ашық студия». Эксперты проанализируют ключевые моменты дискуссии, выступления участников и возможное влияние дебатов на ход избирательной кампании.



