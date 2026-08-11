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    Теледебаты политических партий на телеканале Jibek Joly: прямая трансляция жеребьевки

    В прямом эфире телеканала Jibek Joly проходит жеребьевка порядка выступлений семи политических партий на предстоящих теледебатах, передает агентство Kazinform. 

    Теледебаты политических партий на телеканале Jibek Joly: прямая трансляция жеребьевки
    Фото: Kazinform

    Напомним, командные теледебаты партий Казахстана состоятся на канала Jibek Joly уже завтра, 12 августа, в 20.00. В прямом эфире встретятся представители семи политических партий, участвующих в первых исторических выборах в Курултай.

    Тема — Верховенство закона как основа справедливого общества (принцип «Закон и порядок»).

    Участники дебатов должны убедить избирателей, почему именно их партия достойна поддержки.

    Вниманию зрителей будет представлен:

    • полный разбор предвыборных программ оппонентов;
    • ответы на самые острые вопросы, поступившие в прямом эфире;
    • слабые, на их взгляд, стороны программ своих оппонентов;
    • одно конкретное обещание, которое обязуются выполнить за срок своих полномочий.

    Во время прямой трансляции зрители смогут задавать вопросы участникам, отсканировав QR-код на экране и по Whatsapp.

    После завершения дебатов в прямом эфире выйдет политическое ток-шоу «Ашық студия». Эксперты проанализируют ключевые моменты дискуссии, выступления участников и возможное влияние дебатов на ход избирательной кампании.

    Курултай Выборы-2026 Политические партии JIBEK JOLY Прямой эфир
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор