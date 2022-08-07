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Тела женщины и двух детей нашли в квартире одного из ЖК Алматы
7 Августа 2022 12:20

Тела женщины и двух детей нашли в квартире одного из ЖК Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в одной из квартир в микрорайоне «Мамыр» были обнаружены тела 34-летней женщины и ее детей, 2015 и 2020 годов рождения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента полиции Алматы, сообщение об обнаружении трупов поступило в центр оперативного управления накануне.

«С целью обеспечения полноты сбора материала и установления обстоятельств смерти людей выехала следственно-оперативная группа. Прибывший на место начальник департамента полиции генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров ход расследования взял на свой личный контроль. Назначена судебно-медицинская экспертиза. О развитии следствия общественность будет проинформирована дополнительно», - сказали в пресс-службе ДП Алматы.


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