Тела женщины и двоих детей с ножевыми ранениями обнаружили в Аксу

АКСУ. КАЗИНФОРМ - В Аксу обнаружили тела женщины и двоих детей с ножевыми ранениями. На месте работают эксперты-криминалисты, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

О погибших в дежурную часть города сообщили в 11:40, после чего на место выехали руководство департамента полиции и прокуратуры области.

«Создана межведомственная следственно-оперативная группа из опытных оперативных сотрудников, следователей, – рассказали в департаменте полиции. – Сейчас на месте работают криминалисты, которые осматривают место происшествия. Оперативные работники и участковые инспекторы полиции проводят подворный обход и опрашивают жильцов, чтобы установить свидетелей».

По данным ведомства, досудебное расследование начали по статье 99 Уголовного кодекса РК – «Убийство».

