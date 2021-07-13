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    18:20, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Тела женщины и двоих детей с ножевыми ранениями обнаружили в Аксу

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    АКСУ. КАЗИНФОРМ - В Аксу обнаружили тела женщины и двоих детей с ножевыми ранениями. На месте работают эксперты-криминалисты, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    О погибших в дежурную часть города сообщили в 11:40, после чего на место выехали руководство департамента полиции и прокуратуры области.

    «Создана межведомственная следственно-оперативная группа из опытных оперативных сотрудников, следователей, – рассказали в департаменте полиции. – Сейчас на месте работают криминалисты, которые осматривают место происшествия. Оперативные работники и участковые инспекторы полиции проводят подворный обход и опрашивают жильцов, чтобы установить свидетелей».

    По данным ведомства, досудебное расследование начали по статье 99 Уголовного кодекса РК – «Убийство».


    Теги:
    Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Главная Происшествия Павлодарская область
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