8 Августа 2022 16:22

Тела женщины и двоих детей нашли в квартире в Алматы: заведено дело об убийстве

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В прокуратуре Алматы сообщили, что тела 34-летней женщины и ее детей 2015 и 2020 годов рождения обнаружены в одной из квартир в ЖК «Спутник» с признаками насильственной смерти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным надзорного органа, департаментом полиции города начато досудебное расследование по факту убийства, в рамках которого проводится весь комплекс следственных и оперативных мероприятий.

«Назначено проведение соответствующих экспертных исследований, изучаются видеоматериалы, проводится допрос свидетелей и очевидцев. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат. Расследование уголовного дела взято на особый контроль прокуратурой города», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматы.

6 августа сообщалось, что в Алматы в одной из квартир в микрорайоне «Мамыр» были обнаружены тела 34-летней женщины и ее детей, 2015 и 2020 годов рождения.