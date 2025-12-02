РУ
    13:55, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Тела пропавшего школьника и мужчины нашли в реке в Актобе

    30 ноября школьник вышел из дома и не вернулся. Водолазы обнаружили его тело в реке, передает корреспондент агентства Kazinform.

    МЧС РК, ҚР ТЖМ
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В Актобе подросток направился помогать другу, который работает в бане, однако после этого домой не вернулся. После чего добровольцы начали его поиски.

    30 ноября ученик 10 класса около 12:30 вышел из дома.

    Вчера на пульт «112» от ДП области поступило сообщение о необходимости оказания помощи в поисках двух пропавших человек, 2009 и 1998 годов рождения.

    — К поисково-спасательным мероприятиям были привлечены силы и средства ДЧС, а также военнослужащие воинской части 20982 МЧС и сотрудники полиции. В поисках использовались беспилотные летательные аппараты с тепловизорами, кинологический и водолазный расчеты, наземная техника и плавательное средство. Вчера в ходе поисковых мероприятий водолазным подразделением ДЧС было обнаружено и извлечено тело пропавшего подростка. Материалы переданы сотрудникам полиции для проведения необходимых процессуальных действий, — сообщили в пресс-службе ДЧС.

    Сегодня спасатели ДЧС с помощью БПЛА обнаружили второго пропавшего, 1998 года рождения, в 30 метрах от берега.

    — Во время поисков на берегу были найдены мобильные телефоны пропавших. Сотрудники ДЧС извлекли оба тела на берег. Признаков насилия на них не обнаружено. Сейчас продолжаются следственные мероприятия, выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщил руководитель пресс-службы областного ДП Ерболат Саркулов.

    Данагуль Карбаева
