Тела пропавшего школьника и мужчины нашли в реке в Актобе

В Актобе подросток направился помогать другу, который работает в бане, однако после этого домой не вернулся. После чего добровольцы начали его поиски.

30 ноября ученик 10 класса около 12:30 вышел из дома.

Вчера на пульт «112» от ДП области поступило сообщение о необходимости оказания помощи в поисках двух пропавших человек, 2009 и 1998 годов рождения.

— К поисково-спасательным мероприятиям были привлечены силы и средства ДЧС, а также военнослужащие воинской части 20982 МЧС и сотрудники полиции. В поисках использовались беспилотные летательные аппараты с тепловизорами, кинологический и водолазный расчеты, наземная техника и плавательное средство. Вчера в ходе поисковых мероприятий водолазным подразделением ДЧС было обнаружено и извлечено тело пропавшего подростка. Материалы переданы сотрудникам полиции для проведения необходимых процессуальных действий, — сообщили в пресс-службе ДЧС.

Сегодня спасатели ДЧС с помощью БПЛА обнаружили второго пропавшего, 1998 года рождения, в 30 метрах от берега.