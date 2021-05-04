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    13:22, 04 Май 2021 | GMT +6

    Тела двух подростков обнаружили в гараже в Алматинской области

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    ЖАРКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Тела двух несовершеннолетних парней в гараже одного из домов обнаружили в городе Жаркент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что 28 апреля Следственно-оперативная группа Панфиловского РОП, прибыв по вызову в один из частных домов г. Жаркент обнаружила в гараже дома тела двух несовершеннолетних (оба 2004 года рождения).

    «Признаков насильственной смерти не выявлено. По предварительной версии потерпевшие отравились парами бензина при ремонте автомашины. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст. 156 ч. 4 УК РК (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», - отметили в ДП области.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Алматинская область Происшествия
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