Тела двух подростков обнаружили в гараже в Алматинской области

ЖАРКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Тела двух несовершеннолетних парней в гараже одного из домов обнаружили в городе Жаркент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что 28 апреля Следственно-оперативная группа Панфиловского РОП, прибыв по вызову в один из частных домов г. Жаркент обнаружила в гараже дома тела двух несовершеннолетних (оба 2004 года рождения).

«Признаков насильственной смерти не выявлено. По предварительной версии потерпевшие отравились парами бензина при ремонте автомашины. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст. 156 ч. 4 УК РК (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», - отметили в ДП области.