Тела четверых детей и женщины обнаружили в частном доме в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане в частном жилом доме обнаружены тела 5 человек без признаков жизни, в том числе 4 несовершеннолетних детей. ОБ этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«27 февраля 2021 года в 18:35 на пульт дежурной-диспетчерской службы ДЧС Туркестанской области поступило сообщение от службы «103», что в частном жилом доме в городе Туркестане соседями обнаружены 5 человек без признаков жизни, из них 4 несовершеннолетних детей. Признаков пожара в доме не обнаружено. В доме установлено отопление на природном газе», - уточнил Талгат Уали.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В МЧС сообщили, что на место происшествия выехали сотрудники ДЧС (6 сотрудников, 2 единицы техники), ДП (15 сотрудников и 4 единицы техники), БСМП (3 работника и 1 единица техники), АО «КазТрансГаз» (3 работника и 1 единица техники).

МЧС призывает соблюдать элементарные правила по эксплуатации газового оборудования.



