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    23:24, 21 Август 2023 | GMT +6

    Тела 8 человек нашли из 11 утонувших в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По последней информации, из воды извлечены тела 8 человек из 11 утонувших в Туркестанской области, поиски троих продолжаются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

    Как сообщалось, в реке Сырдария в Отырарском районе Туркестанской области, вблизи дорожного моста, при купании в неустановленном месте утонули 11 человек.

    Силами ДЧС извлечены из воды 8 тел, продолжаются поиски 3-х человек. На отдыхе находилась 4 семьи из 20 человек.

    В 21:00 силами оперативно- спасательного отряда ДЧС обнаружено и извлечено из воды тело 7-го утонувшего в 30 метрах от берега реки.

    В 22:50 спасатели нашли и извлекли из воды тело 8-го утонувшего в 6 метрах от берега реки, на расстоянии 100 метров от места происшествия. Поиски продолжаются.

    В ДЧС создан оперативный штаб, работает горячая линия: 8725 33 5-78-81.

    Всего задействовано 144 человека, 16 единиц техники, 2 дрона и 6 единиц плавсредств.

    Руководство ДЧС Туркестанской области находится на месте происшествия.

    Возраст утонувших - несовершеннолетние до 16 лет - 4 человека, старше 16 лет - 4 человека.

    Возраст тех, поиски которых ведутся, - несовершеннолетние до 16 лет- 2 человека, старше 16 лет - один.


    Теги:
    ДЧС МЧС Происшествия Туркестанская область Происшествия, ЧС Главная
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