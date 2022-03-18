Текущую ситуацию в строительной индустрии обсудили в МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с поручением Главы государства, в целях формирования подходов к текущей ситуации в сфере строительной индустрии, а также разработки дополнительных мер поддержки отрасли министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев провел совещание с региональными управлениями строительства и представителями предпринимательского сообщества строительной отрасли, в том числе с профильными ассоциациями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В ходе рабочей встречи были рассмотрены предложения бизнес-сообщества о пересмотре сборников сметных цен и расценок с учетом текущих рыночных цен, законодательном сокращении сроков подписания госзаказчиком актов выполненных работ, а также корректировке сметной стоимости проектов, по которым произошло удорожание.

Кроме того, участники совещания предложили представить подрядчикам законодательную возможность для расторжения договоров о госзакупках в одностороннем порядке при отказе в финансировании суммы удорожания ПСД.

В числе других возможных механизмов – увеличение авансирования при государственных закупках СМР до 70%, увеличение стоимости квадратного метра по программе «Нұрлы Жер», переход на прямой закуп жилья от застройщиков вместо строительства госжилья МИО и мн. др.

По итогам совещания Каирбек Ускенбаев сообщил, что все озвученные предложения будут переданы на рассмотрение Правительства.