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    19:10, 17 Март 2022 | GMT +6

    Текущую ситуацию в строительной индустрии обсудили в МИИР РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с поручением Главы государства, в целях формирования подходов к текущей ситуации в сфере строительной индустрии, а также разработки дополнительных мер поддержки отрасли министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев провел совещание с региональными управлениями строительства и представителями предпринимательского сообщества строительной отрасли, в том числе с профильными ассоциациями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    В ходе рабочей встречи были рассмотрены предложения бизнес-сообщества о пересмотре сборников сметных цен и расценок с учетом текущих рыночных цен, законодательном сокращении сроков подписания госзаказчиком актов выполненных работ, а также корректировке сметной стоимости проектов, по которым произошло удорожание.

    Кроме того, участники совещания предложили представить подрядчикам законодательную возможность для расторжения договоров о госзакупках в одностороннем порядке при отказе в финансировании суммы удорожания ПСД.

    В числе других возможных механизмов – увеличение авансирования при государственных закупках СМР до 70%, увеличение стоимости квадратного метра по программе «Нұрлы Жер», переход на прямой закуп жилья от застройщиков вместо строительства госжилья МИО и мн. др.

    По итогам совещания Каирбек Ускенбаев сообщил, что все озвученные предложения будут переданы на рассмотрение Правительства.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Строительство
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