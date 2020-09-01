Текстовая трансляция Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 1 сентября 2020 года, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана.

На совместном заседании Палат Парламента собрались депутаты Мажилиса и Сената Парламента, члены Правительства страны, общественные деятели, представители интеллигенции и эксперты. Второе по счету Послание Касым-Жомарта Токаева посвящено основным целям развития страны, экономическим и социальным вопросам.

12.26 – «Пришло время разработать новую концепцию развития местного самоуправления. Парламент на ее базе примет пакет соответствующих законов», - сказал Президент.

12.23 – «Необходимо усилить финансовые возможности местного самоуправления. Для этого предстоит расширить имущественные права и увеличить доходы бюджетов сельских округов. Это должно стать следующим этапом развития бюджетов народного участия», - призвал К. Токаев.

12.19 – «Правительству следует наладить взаимовыгодное сотрудничество между промышленностью и ИТ – отраслью. Это позволит сформировать цифровые технологические платформы, которые могут стать движущей силой цифровой экосистемы каждой отрасли», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

12.15 – «Критически важно принять новые меры по защите прав человека. Для меня эта проблема является приоритетной. Как и весь мир, Казахстан тоже столкнулся с незащищенностью граждан от травли в интернете. В первую очередь от этого страдают дети – они особенно остро воспринимают интернет-травлю, которая, к сожалению приводит к печальным последствиям», - заявил Президент.

12.09 - «Структуру МВД требуется пересмотреть, освободив его от непрофильных функций, что повысит эффективность работы этого важного ведомства. Учитывая, что мы вступили в эпоху природных и техногенных катастроф, полагаю необходимым воссоздать Министерство по чрезвычайным ситуациям», - поручил Глава государства.

12.08. – Следует законодательно повысить статус участкового инспектора, предоставить ему все возможности для продуктивной работы. Он должен быть узнаваемым, доступным авторитетным для граждан», - сказал Президент.

12.07 – «Важно обеспечить стабильность уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Его частые корректировки и изменения отрицательно влияют на правоприменение и не позволяют наработать единообразную следственную и судебную практики», - заявил Президент.

12:02 - «Уже сейчас следует заложить основу для глубокой декарбонизации. Поручаю Правительству в сотрудничестве с научным сообществом и частным сектором разработать пакет предложений по зеленому росту», - поручил Президент РК.

12.00 – «Правительству предстоит кардинально пересмотреть подходы к организации первичной медицинской помощи. Она должна стать более мобильной и доступной широкому кругу населения, в том числе сельчанам. Следует принять меры по возрождению транспортной медицины для отдаленных регионов», - заявил Президент.

11.54 – Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству разработать концепцию непрерывного образования. «В этом документе нужно предусмотреть активное внедрение альтернативных вариантов неформального образования, признание результатов самостоятельного обучения, сертификацию профессиональных навыков», - отметил Глава государства. Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил решить проблему с закрытием вузов, «печатающих дипломы».

11:51 - Президент поручил Правительству приступить к разработке Социального кодекса страны. «Следует принять меры по цифровизации социальных платежей. Для этого нужно внедрить цифровой социальный кошелек гражданина, а также создать соответствующую товаропроводящую систему», - заявил Президент РК.

11.51 – Президент поручил Правительству с 2021 года запустить специальную программу «Ансаган саби». «Надо увеличить количество квот по программам «ЭКО» до 7 тысяч – то есть в 7 раз», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

11.49 – «Предмет серьезной обеспокоенности – семейно-демографическая ситуация. К сожалению, каждая 6-ая семья в Казахстане не может иметь детей. Соцопросы показывают, что около 20% казахстанцев считают это весомым основанием для развода», - сказал Глава государства.

11.46 - «В рамках моего поручения был проработан вопрос использования части своих пенсионных накоплений. Это особенно актуально сейчас, но уже в 2021 году 700 тысяч вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья , лечение или для передачи в управление финансовым компаниям», - сказал Глава государства.

11.45 – «Особенно важно придать второе дыхание нашим моногородам. Здесь большая ответственность возлагается на градообразующие предприятия. Без их деятельного участия эта задача не будет выполнена», - отметил Президент.

11.40 – «Поручаю создать агентство по защите и развитию конкуренции с прямым подчинением Президенту. Важную роль в развитии равноправной конкуренции играет разгосударствление экономики. В собственности у центральных госорганов, акиматов и холдингов все еще находится порядка 7 тысяч национальных объектов. Но уже аксиомой звучит фраза: «Государство – не самый лучший хозяйственник», - отметил Глава государства.

11.35 – «Принято решение создать в структуре Национального банка Комитет по денежно-кредитной политике. В его состав войдут и независимые члены. Коль скоро мы говорим о важности справедливого перераспределения национального дохода, то следует разработать такую же налоговую политику, понятную для всех граждан страны», -заявил Президент.

11.32 – «Поручаю в течение следующего года разработать новую нормативно-правовую базу деятельности МСБ. Любое незаконное вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность, воспрепятствование работе бизнесменов должно восприниматься, как тягчайшее преступление против государства», - поручил К. Токаев.

11:32 - «Следующее - бизнес-климат. Эта сфера нуждается в реформах, поскольку регуляторная система по-прежнему остается громоздкой, даже карательной. Базовые принципы регуляторной политики должны быть изменены», - отметил Глава государства.

11.28 – «Второй этап Нурлы жол должен быть нацелен на закрепление лидирующей роли транспортно-транзитного сектора нашей страны. Конкурентоспособность Казахстана должна расти за счет прорывных инфраструктурных проектов, привлечения новых стран и компаний, повышения уровня сервиса и скорости транзитных маршрутов», - подчеркнул Президент.

11.26 - «Я поручаю Правительству совместно с бизнесом начать разработку качественно нового национального проекта по развитию АПК на пятилетку. Наши основные задачи – самообеспечение социально-значимыми продовольственными товарами», - сказал Президент РК

11.20 – «Для стратегических проектов следует предусмотреть пакетное предоставление натурных грантов, льготного финансирования, частичного гарантирования, механизмов экспортной поддержки. Часть капитальных затрат инвесторов можно возмещать путем зачета против налоговых обязательств», - заявил Президент.

11.17 – «Экономическое развитие в новых реалиях. Длительный нефтяной суперцикл, похоже, завершился. Следует быть готовыми к совершенно новой конъектуре мирового рынка»,- сказал Глава государства.

11.16 - «Мною было принято решение создать агентство по стратегическому планированию и реформам с прямым подчинением Президенту. Подобный орган ранее существовал и успешно выполнял возложенные на него задачи», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

11.15 Потребуется перезагрузить систему государственной службы

«Пандемия и перевод большинства сотрудников государственных органов на режим удаленной работы показали, что что госаппарат можно и нужно сокращать. Поручаю ускорить сроки сокращения госаппарата и работников квазигосударственнгого сектора. В этом году их следует сократить на 10%», - заявил Глава государства.

11.14 - «С 1 июля 2021 года следует внедрить факторно-балльную шкалу. Это приведет к усилению ответственности и мотивации государственных служащих», - отметил Президент.

11.10 – «Новая модель государственного управления. Реформы в этой сфере следует проводить системно. Начнем с того, что изменим подходы к государственному управлению, кадровой политике, системе принятия решений и ответственности за их выполнению», - сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента.

11:09 - Үкімет жіберілген қателіктерден сабақ алып, жұмысты жедел жолға қоя білді - ҚР Президенті (Правительство извлекло урок из допущенных ошибок и сумело оперативно наладить работу - Президент РК).

11:07 - Президент: Коронавируспен күресте дәрігерлерге, құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне, әскери қызметшілерге, еріктілерге, кәсіпкерлерге және осындай жағдайға бей-жай қалмаған барлық азаматқа шын жүректен алғыс айтамын.(От чистого сердца выражаю благодарность за борьбу с коронавирусом врачам, сотрудникам правоохранительных органов, военнослужащим, волонтерам, предпринимателя и всем гражданам, не оставшимся равнодушными в этой ситуации.)

11:04 Играет гимн Республики Казахстан

11:03. Совместное заседание палат Парламента объявляется открытым.

«В соответствии с пунктом 59 Конституции шестую сессию Парламента VI созыва объявляю открытой», - объявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

11:00 Началось заседание палат: Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин приветствует присутствующих и передает слово Главе государства.

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Впервые с Посланием народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил 2 сентября 2019 года. В первом его Послании народу «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» были определены пять основных направлений политической трансформации, охватывающие меры по поэтапному сокращению к 2024 году на 25% численности госслужащих и работников нацкомпаний; разработке законодательной основы для освобождения компаний микро- и малого бизнеса от уплаты налога на доход сроком на три года; развитию цифровой экономики; совершенствованию законодательства о митингах; ужесточению законодательства по тяжким преступлениям; обеспечению качества медицинских услуг и образования; сокращению количества операторов жилищных программ; поэтапному вводу газораспределительных сетей для подключения к магистральному газопроводу «Сарыарка» и т.д.