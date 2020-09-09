Технологию по выращиванию овощей и фруктов без солнца и почвы разрабатывают в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агротехнические исследования в теплицах столицы проводятся для повышения продуктивности и урожайности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Технологию по выращиванию овощей и фруктов без солнечного света разрабатывают ученые Казахского агротехнического университета имени Сейфуллина на производственной площадке компании Led system media. Заменить солнце растениям могут специальные светодиодные лампы с заливкой нанофосфора.

«Мы дипломную работу написали по этому проекту. Сейчас по нему ведется магистерская. Компания Led system media, которая занимается выпуском уличных фонарей, испытывают у себя лампы, которые по своим характеристикам близки к солнечному освещению. Мы сейчас совместно на их теплице ищем способы для полной замены этими светильниками солнечного света для растений. Уже близки к результату», – рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, старший преподаватель кафедры земледелия и растениеводства агрономического факультета Казахского агротехнического университета Арысгуль Турлубекова.

По ее словам, эта методика позволит выращивать растения в помещениях, в которые не попадают солнечные лучи. Особенно дефицит дневного света появляется в зимнее время в северных регионах. За счет высокого спектра излучения лампы ускоряется процесс роста и созревания плодов. Так как светильники энергоэффективные, они также позволят экономить на электропотреблении.

Кроме того, в теплицах столицы изучаются и технологии по выращиванию урожая без почвы.

«В них гидропоника используется, то есть овощи и фрукты выращиваются на специальном субстрате с капельным орошением, через которое растениям подаются витаминные вещества. К преимуществам такого способа можно отнести отсутствие сорняков и низкий процент болезней у растений. В таких теплицах регулируется микроклимат. Это очень высокотехнологичные способы выращивания овощных культур», – пояснила Арысгуль Турлубекова.

По ее словам, качество плодов, которые получаются таким способом, не уступают тем, которые выращиваются в грунтовых теплицах. Полученная продукция проверяется на химический состав и соответствует всем требуемым нормам.

К проектам КАТУ привлечены и студенты агрономического факультета кафедры земледелия и растениеводства. Для них в теплицах проводятся практические занятия по растениеводству, овощеводству, плодоводству. Обучающихся посвящают новейшим технологиям. На производственных грядках занятия для них проводятся в течение трех лет.