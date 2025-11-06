Технологии должны укреплять доверие, а не разрушать его — вице-министр Канат Искаков
На Astana Media Week 2025 вице-министр культуры и информации Канат Искаков выступил с речью о будущем казахстанских медиа в эпоху искусственного интеллекта, передает агентство Kazinform.
Его слова прозвучали как предупреждение: технологии нельзя внедрять бездумно — они должны укреплять доверие, а не подрывать его.
Вице-министр подчеркнул, что журналистика не может игнорировать новые инструменты, однако профессионализм остается главным ключевым фактором.
— Если мы не будем использовать все технологические инновации, мы просто потеряем конкурентоспособность. Медиасфера Казахстана должна в полной мере применять современные технологии. Без этого мы не сможем соответствовать новым стандартам журналистики, — отметил Искаков.
По его словам, министерство уже ведет подготовку к законодательному регулированию сферы искусственного интеллекта, в том числе через будущий закон об ИИ. Одновременно государство намерено поощрять использование нейросетей в медиапроизводстве — но только там, где это усиливает аналитическую глубину и содержательность материалов.
— Мы будем продвигать применение искусственного интеллекта лишь для улучшения анализа, глубины и содержания, но использовать новые технологии нужно крайне осторожно и взвешенно, — подчеркнул он.
Искаков отметил, что даже в цифровую эпоху приоритетом должно оставаться доверие аудитории: без него никакие технологии не спасут отрасль от кризиса восприятия.
В заключение он подчеркнул, что Казахстан намерен идти по пути технологического обновления, не разрушая суть журналистики. Искусственный интеллект, по его словам, должен помогать людям видеть глубже, а не думать за них.
Оригинал текста на английском языке можно прочитать здесь.
Ранее мы писали о том, что согласно исследованию Graphite более половины статей в интернете написаны искусственным интеллектом.