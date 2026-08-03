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    Технологический прогресс всегда должен служить благополучию людей — Президент Казахстана

    Во время выступления на церемонии открытия третьей Международной олимпиады по искусственному интеллекту (IOAI-2026) в Астане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости ответственного подхода к развитию новых технологий, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Технологический прогресс всегда должен служить благополучию людей — Президент Казахстана
    Фото: Акорда

    Глава государства подчеркнул, что искусственный интеллект должен развиваться с учетом интересов общества и при соблюдении международных стандартов безопасности.

    — Казахстан твердо выступает за безопасность и стандарты развития искусственного интеллекта. Технологический прогресс всегда должен служить благополучию людей. В противном случае он неизбежно потеряет свое истинное предназначение, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Президент отметил, что развитие искусственного интеллекта открывает новые возможности для экономики, науки и образования, однако требует взвешенного и ответственного применения.

    Ранее Багдат Мусин оценил шансы участников олимпиад по ИИ стать технологическими лидерами.

    Касым-Жомарт Токаев Президент Казахстана Олимпиада Астана Искусственный интеллект ИИ
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
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