Технологический прогресс всегда должен служить благополучию людей — Президент Казахстана

Во время выступления на церемонии открытия третьей Международной олимпиады по искусственному интеллекту (IOAI-2026) в Астане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости ответственного подхода к развитию новых технологий, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава государства подчеркнул, что искусственный интеллект должен развиваться с учетом интересов общества и при соблюдении международных стандартов безопасности.

— Казахстан твердо выступает за безопасность и стандарты развития искусственного интеллекта. Технологический прогресс всегда должен служить благополучию людей. В противном случае он неизбежно потеряет свое истинное предназначение, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что развитие искусственного интеллекта открывает новые возможности для экономики, науки и образования, однако требует взвешенного и ответственного применения.

Ранее Багдат Мусин оценил шансы участников олимпиад по ИИ стать технологическими лидерами.