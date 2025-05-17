Техника, время и голоса: магия радиоволн в судьбах двух поколений

Магия радиоволн в юности

Сейткул Асаубай - президент Казахстанской федерации радиоспорта. Он рассказал о своей борьбе за свободу эфира в условиях Советского Союза. Студентом Диланом Бержаном двигают иные мотивы - радиолюбительство стало шансом вернуть к жизни старую технику, которую уже выбросили на «свалку истории» в условиях нового цифрового мира. Несмотря на разницу в возрасте, их общая цель – сохранить и передать ценность радиолюбительства молодому поколению.

Фото: скриншот с видео Jibek Joly

– В радиолюбительство я пришел с детства, еще в школе, – вспоминает С.Асаубай. – Тогда только появились первые радиоприемники – магнитолы, радиолы. Затем в дома пришло телевидение. В те годы техника часто ломалась, и в нашей области был только один человек, который умел ее ремонтировать. Люди со всей округи несли к нему свою технику, – рассказывает С. Асаубай.

Любопытство привело его в мастерскую, где техника обретала вторую жизнь – старые магнитолы и телевизоры после умелых рук мастера снова начинали работать. Сейткул с восхищением наблюдал, как из груды деталей рождалось чудо, что пробудило интерес к радиолюбительству. Позже, уже в школе, он начал слушать радиоприемники. Это было словно окно в огромный мир, полный звуков, голосов и загадочных сигналов.

– Были радиолюбители, которые работали в эфире без разрешения, и их можно было услышать по радио. Мы начали увлекаться этим в школе, – подчеркнул спикер.

После школы Сейткул поступил в медицинский институт в Целинограде (Астана) и получил первое наблюдательское разрешение – право слушать эфир, но не выходить в него. Это был его первый официальный шаг в мир радиолюбительства. Он часами проводил время у приемника, изучая сигналы и прислушиваясь к голосам из разных уголков мира. Но возможности общаться в эфире не было – для этого требовалось полное разрешение, которое оставалось лишь мечтой.

– Полноценного выхода в эфир не давали. Требовалось иметь собственное жилье, а у меня его тогда не было, – вспоминает он.

Фото: скриншот с видео Jibek Joly

Только после окончания института, когда появилась своя квартира, Сейткул стал полноценным радиолюбителем. Но в те годы не было готовых радиостанций и ему с другими энтузиастами приходилось собирать схемы и черпать знания из журнала «Радио», обмениваясь запчастями.

Со временем техника стала совершенствоваться. Появилась импортная аппаратура, но многие продолжали создавать свои устройства, модернизируя старое оборудование, в том числе и военную технику.

– Радиолюбительство – это не только техника, но и спорт. Существуют разные дисциплины: радиосвязь, спортивная радиопеленгация, скоростная радиотелеграфия и радиомногоборье, – отметил С. Асаубай.

Когда с распадом СССР радиоспорт оказался в забвении, Сейткул вместе с коллегами создал Казахстанскую федерацию радиоспорта и радиолюбительства, возглавив ее. Получив лицензию и аккредитацию, они вступили в международную организацию.

– Радиоспорт в советское время воспринимался властями как нечто опасное. Если ты выходил в эфир без разрешения, тебя могли обвинить в шпионаже. Мы все знали, что это было далеко от правды, но в Советском Союзе было так. В те времена радиолюбителей преследовали, и не всем удавалось заниматься этим открыто. Это была довольно опасная игра, потому что работать в эфире без разрешения означало навлечь на себя неприятности, – рассказал он.

Кроме этого, президент Казахстанской федерации радиоспорта Сейткул Асаубай вспомнил, что 70-е годы в Советском Союзе радиолюбители столкнулись с жесткими ограничениями, однако это не остановило многих из них, и на волнах радио появились так называемые «хулиганские» радиостанции. Работавшие без разрешений, эти «шарманки» стали важной частью жизни для многих людей в отдаленных населенных пунктах, где часто не было обычной телефонной связи. В эфире звучали экзотические позывные, такие как «Черная метка», «Соловей» или «Черная кошка», а сами радиолюбители проводили вечера, болтая о жизни, общаясь и смеясь. Среди них встречались люди всех возрастов, что превращало это увлечение в настоящий протест против контроля со стороны властей.

Новый взгляд на старые технологии

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Дилан Бержан – студент-радиолюбитель из Астаны. Его страсть к восстановлению и коллекционированию старой техники началась с покупки радиолы 1965 года выпуска. Парнишка купил ее, будучи школьником, но несмотря на это, сумел ее самостоятельно отремонтировать. С тех пор он собрал целую коллекцию советской электроники. В комнате у Дилана не только телевизоры, магнитофоны, но и радио, игровая приставка и даже старенький диафильм. Для него это не просто старые вещи – это история, воплощенная в микросхемах и проводах.

– Конечно, я помню свою первую покупку. Ту радиолу нашел по объявлению, попросил отца поехать вместе со мной, и мы притащили огромный «ящик» домой. Для того, чтобы техника заиграла, пришлось изрядно «повозиться». Починить ее удалось методом проб и ошибок. Оказалось, в ней не работал проигрыватель пластинок и усилитель звука. Неисправности были устранены, а я получил драгоценный опыт, благодаря которому позже стал устранять и более серьезные поломки, – рассказывает Д. Бержан.

Сегодня Дилан учится на втором курсе университета по специальности «РЭТ» – радиотехника, электроника и телекоммуникации. Здесь он осваивает основы схемотехники и цифровых технологий, которые помогают ему лучше понимать устройство ремонтируемой аппаратуры. Теоретические знания дополняются практическими навыками, и это открывает перед ним большие перспективы развития не только как радиолюбителя, но и как специалиста в области современных коммуникаций.

– Мне все это интересно и я рад, что хобби могу превратить в профессию. Конечно, жилплощадь пока не позволяет особо «развернуться», но думаю, что когда-нибудь у меня будет собственная мастерская, где можно будет чинить и собирать бытовую технику любых размеров, – делится он.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Пока же молодой радиолюбитель чинит сломанные устройства у себя в комнате. Здесь всегда под рукой необходимые инструменты: паяльник, плоскогубцы, отвертка и молоток. Тут же стрелочный и цифровой тестеры, которые позволяют измерять напряжение и сопротивление тока. А вот с деталями для оборудования в Астане - непросто.

– У нас в городе только три магазина радиодеталей. И если у них нет запчастей в наличии, приходится заказывать с онлайн-площадок. Обычно это Озон, Радиомарт, Чип и Дип, – говорит Д. Бержан.

Со временем для Дилана хобби превратилось в нечто большее. Ремонтируя неисправные устройства, он не просто возвращал их к жизни – он обретал опыт и понимание сложных электронных схем. И если поначалу родители помогали ему с покупкой деталей, то вскоре парень нашел способ решать финансовые вопросы самостоятельно.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

- «Помогает» стипендия. А еще я продаю уже отремонтированную мной технику. Например, одну из радиол купил за 6 тысяч тенге, а продал за 20 тысяч. Немного, конечно, но пока мне хватает, – отмечает техник-любитель.

Безусловно, Дилан понимает, что его интерес – скорее редкость для современного Казахстана. Молодежь, как правило, выбирает цифровые технологии и социальные сети, но для будущего специалиста ремонт и реставрация старой техники – целый мир, полный магии и возможностей.

– В Астане знаю только одного человека, который также, как и я увлекается этим делом. В других странах интересующихся намного больше, – посетовал наш собеседник.

Две эпохи – один сигнал

Фото: скриншот с видео Jibek Joly

Для Сейткула Асаубая радиолюбительство – это целая жизнь, спорт, миссия по сохранению технической культуры. Это путь, начавшийся с детского любопытства и превратившийся в дело всей жизни, где каждая радиоволна – это возможность связаться с миром, а каждая передача – способ передать знания и опыт следующим поколениям. Сейткул не просто сохраняет традиции, но и активно развивает радиоспорт в Казахстане, обучая молодежь, создавая соревнования и поддерживая интерес к этому техническому искусству.

– Наша цель – не только сохранить традиции, но и дать молодым поколениям возможность освоить технические знания, которые пригодятся им в жизни и карьере, – говорит он.

Для Дилана Бержана это способ понять мир и найти своё место в нем. Он учится разбираться в схемах, развивает терпение и креативность. Каждое отремонтированное устройство – это результат его мастерства. Радиолюбительство для него — не просто хобби, а шаг к мечте о любимой и нужной профессии.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

– Надеюсь, буду заниматься этим профессионально. Но даже если не найду работу по специальности, это будет моим увлечением на всю жизнь, – признаётся он.

Сейткул и Дилан – словно две точки на одной радиоволне. Один сохраняет и развивает старые традиции, другой – ищет свой путь через эксперименты и мастерство. Радиоволны времени связывают поколения, передавая знания от старших к молодым.