Техническое открытие реабилитационного центра для детей с особыми потребностями состоялось в Жанаозене

В ходе мероприятия участникам показали материально-техническую базу центра.

Данный проект реализован в рамках поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных на заседаниях Национального курултая, по обеспечению комплексной поддержки детей с особыми потребностями. Центр открыт при поддержке акимата Мангистауской области, АО «Самрук-Қазына» и фонда «Baquatty aimaq qory».

Фото: акимат Мангистауской области

В центре дети в возрасте от 3 до 18 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ДЦП, синдромом Дауна, расстройствами аутистического спектра и другими диагнозами смогут получать комплексные реабилитационные услуги. Здесь предусмотрены кабинеты АВА-терапии, залы механотерапии, пространства сенсорной интеграции, а также мастерские трудо- и арт-терапии, направленные на формирование навыков повседневной жизни у детей.

Фото: акимат Мангистауской области

Центр сможет принимать до 840 детей в год. Здесь будут работать педиатры, неврологи, реабилитологи, дефектологи, логопеды и другие специалисты, всего около 56 человек. Прием детей планируется начать с марта месяца.

Фото: акимат Мангистауской области

Как отметили в акимате Мангистауской области, на сегодняшний день в регионе проживают 8 113 детей с особыми потребностями, из них 1 500 — в Жанаозене.

Ранее, в связи с отсутствием государственного реабилитационного центра, родителям приходилось возить детей в город Актау. Открытие нового центра существенно облегчает эту проблему и позволяет получать необходимые услуги на месте, подчеркнули в акимате.