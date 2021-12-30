Технический запуск двух новых станций метро состоялся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялся технический запуск станций метро «Сарыарка» и «Б. Момышулы» , передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новые станции являются объектами второго пускового комплекса Алматинского метрополитена, готовность которого на данный момент составляет более 96%.

Трасса расположена под пр. Абая, в западном направлении от пр. Алтынсарина до ул. Яссауи. Состоит из перегонных тоннелей и двух станций «Сарыарка» и «Б. Момышулы». Протяжённость участка линии составляет 3.08 км.

Станция «Сарыарка» расположена в районе парка «Фэмили», станция глубокого заложения, пилонного типа, имеет две входные группы с 2 лифтами для маломобильных групп населения и 8 эскалаторов.

Станция «Б. Момышулы» расположена под пр. Абая, западнее ул. Момышулы. Станция мелкого заложения, колонного типа. Состоит из двух подземных вестибюлей и шести входных групп. Предусмотрено 6 лифтов и 15 эскалаторов.

На сегодняшний день завершены основные строительно-монтажные работы и начаты пусконаладочные работы, на стадии завершения архитектурно-отделочные работы, инженерные сети, системы автоматики и монтаж эксплуатационного оборудования.

Для создания комфортных и безопасных условий для пассажиров метрополитена предусматриваются пусконаладочные работы, включающие в себя интеграцию оборудований и систем автоматики с действующим метрополитеном, а также обкатку по путям электроподвижным составом.

Данные станции расположены в одних из самых густонаселенных районах города, при вводе в эксплуатацию ожидаемый пассажиропоток увеличится с 40 тысяч человек в день до 86 тысяч человек, что многократно разгрузит улично-дорожную сеть и транспортную инфраструктуру города в целом.

Напомним, ранее в честь 30-летия Независимости, в канун Дня Первого Президента и 10-летия Алматинского метрополитена сдали в эксплуатацию 8 новых электроподвижных составов. Они произведены южнокорейской компанией Hyundai Rotem специально для Алматинского метрополитена. На сегодняшний день в эксплуатации метрополитена 15 поездов.

Ранее также сообщалось, что в Алматы линию метрополитена продлят до рынка «Алтын Орда».