Технический центр для детей планируют открыть в Осакаровке

ОСАКАРОВКА. КАЗИНФОРМ – В Осакаровском районе Карагандинской области в минувшем году благодаря государственным программам улучшили инфраструктуру. В посёлках отремонтировали социальные объекты и дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2021 году по спецпроекту «Ауыл - Ел бесігі» также будут проводиться ремонтные работы.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек провёл онлайн-совещание по развитию Осакаровского района.

«По программе «Ауыл - Ел бесігі» в 2021 году запланирована реализация шести проектов в двух населённых пунктах. В посёлке Молодёжный предусмотрены капитальные ремонты двух школ, Дома культуры и спорткомплекса. Ещё два проекта касаются транспортной инфраструктуры. Будет проводиться средний ремонт дорог в Молодёжном и селе Акбулак», - доложил аким Осакаровского района Нуркен Кобжанов.

Новые возможности появятся у сельских школьников. Как сообщил глава района, для них создадут Технический центр с кружками робототехники, 3D-моделирования, инженерными лабораториями и планетарием. Его оборудуют в Осакаровке в детско-юношеском центре «Жастар», который в прошлом году отремонтировали по спецпроекту «Ауыл - Ел бесігі».

По программе «Ңұрлы жер» продолжится жилищное строительство. В 2021 году в Осакаровском районе запланирован ввод 10 тыс. кв. м жилья.

В число приоритетных направлений также входит обеспечение жителей качественной питьевой водой. В минувшем году новый водопровод построили в селе Есиль, в шести населённых пунктах отремонтировали системы водоснабжения и канализации. В селе Уызбай строительство водопровода будет завершено в этом году. Реализация проектов по водоснабжению ещё планируется в сёлах Николаевка, Пионерское, Озёрное, Ералы.

Нуркен Кобжанов рассказал и о перспективах по развитию сельского хозяйства в районе. Имеется ряд проектов в сфере животноводства, реализация которых даст инвестиции и новые рабочие места. Открытие молочно-товарной фермы и строительство двух животноводческих комплексов планируется по программе «Сыбаға» и в рамках Карты поддержки предпринимательства.

«Большая работа была проведена в Осакаровском районе в 2020 году. Свою эффективность показали спецпроект «Ауыл - Ел бесігі», программа «Дорожная карта занятости». В районном центре ремонтами были охвачены практически все улицы. Необходимо и далее решать задачи по социально-экономическому развитию, улучшению благополучия жителей», - отметил Женис Касымбек.