РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:50, 25 Март 2022 | GMT +6

    Техническим нокаутом завершился бой двух казахстанцев

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На вечере бокса MTK Kazakhstan в Алматы состоялся еще один поединок, в котором на ринг вышли два боксера из Казахстана — Канат Сангил (5-0, 1 КО) и Нуркат Омирханов (0-1). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Бой во втором наилегчайшем весе был рассчитан на четыре раунда и завершился победой Сангила техническим нокаутом в третьем раунде.

    Таким образом, Канат Сангил одержал шестую победу на профи-ринге и по-прежнему остается непобежденным, а Нурканат Омирханов потерпел второе поражение подряд. Добавим, что хедлайнерами сегодняшнего вечера бокса в Алматы станут казахстанский боксер Рай Сейтжанов (9-0, 6 КО) и мексиканец Хосе Масиас Энрикес (15-0-2, 7 КО) — они сразятся за «молодежный» титул чемпиона мира WBO в первом полусреднем весе.




    Теги:
    Спорт Бокс Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:57
    Определились все четвертьфиналисты турнира АТР 250 Astana Open
    Сегодня, 09:25
    Казахская диаспора в Кыргызстане поздравила старейшин с Международным днем пожилых людей
    Сегодня, 08:58
    Казахстанцу понадобилось меньше минуты для выхода в ¼ Азиады по борьбе куреш
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!