Техническим нокаутом завершился бой двух казахстанцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На вечере бокса MTK Kazakhstan в Алматы состоялся еще один поединок, в котором на ринг вышли два боксера из Казахстана — Канат Сангил (5-0, 1 КО) и Нуркат Омирханов (0-1). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бой во втором наилегчайшем весе был рассчитан на четыре раунда и завершился победой Сангила техническим нокаутом в третьем раунде.

Таким образом, Канат Сангил одержал шестую победу на профи-ринге и по-прежнему остается непобежденным, а Нурканат Омирханов потерпел второе поражение подряд. Добавим, что хедлайнерами сегодняшнего вечера бокса в Алматы станут казахстанский боксер Рай Сейтжанов (9-0, 6 КО) и мексиканец Хосе Масиас Энрикес (15-0-2, 7 КО) — они сразятся за «молодежный» титул чемпиона мира WBO в первом полусреднем весе.





