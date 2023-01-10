Технические условия для газификации в РК выдают бесплатно и онлайн

10 Января 2023, 14:33

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «КазТрансГаз Аймак», дочерняя компания АО «НК «QazaqGaz», упрощает получение технических условий для газификации – они выдаются бесплатно и онлайн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Технические условия – первый документ, который нужно получить при газификации. Теперь сделать это стало проще.

Заявку на получение технических условий можно подать онлайн – в личном кабинете потребителя на сайте АО «КазТрансГаз Аймак» – www.ktga.kz, а также по адресам расположения производственных филиалов АО «КазТрансГаз Аймак» в регионах.

После обработки заявки готовое техническое условие можно будет скачать по ссылке, полученной в виде SMS-сообщения. Стоит отметить, что выдача технических условий АО «КазТрансГаз Аймак» осуществляется на безвозмездной основе.

В случае требования оплаты за выдачу технических условий, а также иных фактов противоправных и коррупционных действий сотрудников АО «КазТрансГаз Аймак» граждан настоятельно просят сообщать об этом в единый контактный центр АО «КазТрансГаз Аймак» по номеру 5169 или посредством мессенджеров Whatsapp/Telegram по номеру +7 777 121 26 26. (Звонок по территории Республики Казахстан бесплатный).