Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Нефть/газ

Технические условия для газификации в РК выдают бесплатно и онлайн

10 Января 2023, 14:33
Технические условия для газификации в РК выдают бесплатно и онлайн

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «КазТрансГаз Аймак», дочерняя компания АО «НК «QazaqGaz», упрощает получение технических условий для газификации – они выдаются бесплатно и онлайн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Технические условия – первый документ, который нужно получить при газификации. Теперь сделать это стало проще.

Заявку на получение технических условий можно подать онлайн – в личном кабинете потребителя на сайте АО «КазТрансГаз Аймак» – www.ktga.kz, а также по адресам расположения производственных филиалов АО «КазТрансГаз Аймак» в регионах.

После обработки заявки готовое техническое условие можно будет скачать по ссылке, полученной в виде SMS-сообщения. Стоит отметить, что выдача технических условий АО «КазТрансГаз Аймак» осуществляется на безвозмездной основе.

В случае требования оплаты за выдачу технических условий, а также иных фактов противоправных и коррупционных действий сотрудников АО «КазТрансГаз Аймак» граждан настоятельно просят сообщать об этом в единый контактный центр АО «КазТрансГаз Аймак» по номеру 5169 или посредством мессенджеров Whatsapp/Telegram по номеру +7 777 121 26 26. (Звонок по территории Республики Казахстан бесплатный).


Новости по теме
«КазТрансГаз Аймак»: Технические условия для газификации выдаются бесплатно и онлайн
Теги:
Читайте также
Потребителям Улытауской и Карагандинской областей снизили цену на товарный газ
«КазТрансГаз Аймак»: Технические условия для газификации выдаются бесплатно и онлайн
Казахстан продолжает переговоры с Россией о газификации севера и востока республики
Обеспечить газом 56 сел планирует Минэнерго в 2023 году
90% сел Жуалынского района Жамбылской области газифицировано
Газ проведут в 8 сел Атырауской области
Более 93% населения Актюбинской области обеспечены газом
По фактам завышения цен на газ приняты меры уголовного характера
Новости партнеров
Популярное
1 170 авто скопилось на трассе под Экибастузом из-за непогоды
2 Три человека претендуют на мандат сенатора в Карагандинской области
3 Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение
4 Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора
5 Экологи оштрафовали «создателей» искусственного озера в Атырау

Лента новостей