Технадзор по строительству будет вестись в электронном формате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев рассказал о работе над повышением качества строительства жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Большое нарекание у населения вызывает качество возводимого жилья. Главой государства уделено на это особое внимание и поручено принять кардинальные меры по повышению качества строительства в целом. В настоящее время Министерством ведется активная работа по цифровизации строительной отрасли», - сказал Каирбек Ускенбаев на брифинге в СЦК.

Он напомнил, что на сегодня разработана информационная система «Е-Курылыс», в которой будет электронно вестись вся исполнительная документация, т.е. в системе блокчейн будет фиксация каждого действия на стройке.

«Сейчас все технадзоры уже работают в этой системе, все строительные реестры и отчеты технадзоров переведены в единый электронный формат», - отметил вице-министр.

«Оцифровка непосредственно строительного процесса со всеми журналами, актами скрытых и выполненных работ будут автоматизированы со следующего года на государственных объектах», - заключил К. Ускенбаев.