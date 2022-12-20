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Техаудит электростанций в РК завершится в первом квартале 2023 года

20 Декабря 2022, 10:47
Техаудит электростанций в РК завершится в первом квартале 2023 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство энергетики РК приступило к работе по проведению независимого технического аудита электрических станций страны. Об этом сообщил глава ведомства Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проведение технического аудита осуществляется при технической помощи Всемирного банка. В рамках открытого конкурса на проведение первого этапа Технического аудита Всемирным банком был выбран консорциум компаний, включающий KPMG Индия, KPMG Казахстан и Acelerex Inc., локальным координатором проекта является АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности» (далее – АО «КОРЭМ»)», - сказал Болат Акчулаков на заседании Правительства.

Срок завершения Технического аудита, по его словам, запланирован на конец первого квартала 2023 года.

«Также имеются договоренности со Всемирным банком по проведению второго этапа технического аудита состояния электрических сетей, в настоящее время согласуется техническое задание. Итогами данной работы планируется получение технического аудита энергопредприятий страны с применением наилучших мировых практик технического аудита и выдачей соответствующих рекомендаций по снижению физического износа, повышения надежности работы и безопасной эксплуатации энергооборудования», - заключил министр.


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