ТЭЦ-3 позволит охватить теплом 6,5 млн квадратных метров жилья в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о ходе строительства ТЭЦ-3. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Теплоэлектроцентрали являются стратегическими объектами, которые позволяют бесперебойно обеспечивать город теплом, электроэнергией и горячим водоснабжением. Учитывая, что город растет, необходимо увеличивать мощности ТЭЦ.

Сегодня ознакомился с ходом строительства ТЭЦ-3. По ТЭЦ-3 выполнена корректировка проекта, возобновлены строительно-монтажные работы, в том числе и на водогрейной котельной. Запуск объекта запланирован на отопительный сезон 2022-2023 г. Мощность составит более 420 гигакалорий в час. Это позволит охватить теплом 6,5 млн квадратных метров жилья, в том числе соцобъектов, адмзданий и т.д. Поручил качественно проводить работы и увеличить темпы», - написал аким столицы.

По его словам, благодаря проводимой работе по газификации города, в текущем году также начнется строительство двух газовых котельных. Их мощность почти в два раза превысит мощность ТЭЦ-3. Котельные будут обеспечивать теплом в первую очередь те участки, где прогнозируется дефицит.

Также проводятся работы по модернизации существующих теплоэлектроцентралей: на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 четыре водогрейных котла перевели на газ. До конца года на газ переведем все остальные водогрейные котлы.

«Проводимые работы по теплоэлектроцентралям и газовым котельным установкам позволят как охватить теплом будущие районы застройки, так и благоприятно скажутся на экологии. Данные вопросы находятся на контроле у руководства страны», - отметил Алтай Кульгинов.