Театрализованный ритуал поднятия хана провели в Туркестане к Международному дню музеев

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – К Международному дню музеев в мавзолее Кожа Ахмета Яссауи государственный историко-культурный музей-заповедник провел ритуал поднятия хана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В постановке, организованной с целью прославления похороненного в мавзолее Абылай хана и других великих деятелей, приняли участие артисты Туркестанского городского музыкально-драматического театра имени Р. Сейтметов.

«Историческая постановка приурочена к 18 мая – Международному дню музеев и 30-летию Независимости. Музей-заповедник «Азрет Султан» с помощью указанного театрализованного представления постарался донести до зрителей историческую истину. Вопросы, задаваемые посетителями музея, говорят об их интересе к жизни исторических деятелей. Если учесть, что история Абылай хана широко пропагандируется, то это представление, на наш взгляд, будет способствовать развитию патриотического самосознания молодежи, личностному росту молодых людей», – сказал директор музея-заповедника Нурболат Ахметжанов.

Из работ известного ученого А.И. Левшина мы можем узнать, что «В 1771 году в Туркестане прошла церемония провозглашения Абылая главным ханом казахов. В ней приняли участие ханы, султаны и батыры Старшего жуза, Среднего жуза, Младшего жуза, избранные представители ташкентцев и туркестанцев. Эта церемония прошла в мавзолее Кожа Ахмета Яссауи в Туркестане. Там читали Коран, собравшиеся посадили Абылая на белую кошму и подняли над собой, провозгласив его ханом трех жузов».

Проведение исторических реконструкционных представлений сейчас считается традиционным мероприятием в музеях-заповедниках ряда стран. В России государственный военно-исторический музей-заповедник «Бородино», совместно с Малоярославецким военно-историческим музеем, с помощью реконструкционных постановок показывает исторические события 1812 года, Бородинское поле. В Украине государственный историко-культурный заповедник «Поле Полтавской битвы традиционно показывает Полтавское поле 1709 года. В Чехии исторический музей города Славкове (Аустерлиц) совместно с Фондом защиты мира ежегодно проводит реконструкционную выставку «Аустерлицкое поле» (1805 год). Такие выставки стали традиционным мероприятием для музеев-заповедников таких стран, как США, Великобритания, Германия, Канада, Италия, Франция.

К Международному дню музеев музей-заповедник «Азрет Султан» открыл выставки «Тайны Культобе» и «Произведения последователей Яссауи», и провел презентации книг о похороненных в мавзолее Кожа Ахмета Яссауи батыре Карсоне Таныбае Бекназарулы, великого музыканта Сугура Алиулы .

Также в рамках праздника были организованы видеобеседы кандидата исторических наук Зикрии Жандарбека «Состояние учения Яссауи в период Казахского ханства» и доктора исторических наук Хазретали Турсына «Легенда и правда о Туркестанском легионе». Были также проведены познавательные онлайн-экскурсии по музею-заповеднику. Кроме того, были организованы соревнования по поднятию гирь, игра в асык и онлайн-викторина.

Отметим, праздничное мероприятие началось с чтения Корана в память похороненных в мавзолее исторических деятелей, а также покойных сотрудников музея.