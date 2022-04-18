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Театральный фестиваль на мировом уровне пройдет в честь 125-летия Мухтара Ауэзова

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
18 Апреля 2022, 16:42
Театральный фестиваль на мировом уровне пройдет в честь 125-летия Мухтара Ауэзова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно общереспубликанскому плану по празднованию юбилея великого казахского писателя Мухтара Ауэзова в этом году по всей стране будет организовано 82 мероприятия по четырем направлениям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

Под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание рабочей группы по подготовке к празднованию 125-летнего юбилея казахского писателя Мухтара Ауэзова. В нем приняли участие представители ряда государственных органов, акимы регионов, руководство Союза писателей Казахстана и Института литературы и искусства им. М. Ауэзова, известные историки и литературоведы.

В здании литературно-мемориального Дома-музея М. Ауэзова будут проведены научно-реставрационные работы, готовится к установке бюст писателя в Чолпон-Ате.

Для школьников разработают цикл видеолекций «Ауэзововедение», будут созданы литературные подкасты, казахстанцев также ожидает грандиозный международный театральный фестиваль, готовится к премьере театральная постановка трагедия «Акан-Зайра». Также планируется снять телесериал по повести «Лихая година».

В настоящее время в зарубежных архивах изучаются документы, относящиеся к жизни и творчеству М. Ауэзова, предусмотрен поиск новых материалов. Планируется проведение более 500 праздничных мероприятий по стране.

В этой связи Е. Тугжанов отметил, что в праздновании юбилея писателя должны принять участие все регионы и отметить это значимое событие на достойном уровне. В ходе совещания был озвучен ряд предложений со стороны литературоведов и писателей относительно проведения празднества. Все они были одобрены рабочей группой для включения в план мероприятий.
Вице-Премьер дал ряд поручений по выполнению общественно значимых культурно-массовых, информационно-имиджевых, научно-исследовательских, просветительских мероприятий в честь 125-летия М. Ауэзова. Министерству культуры и спорта поручено своевременно направить план и логотип юбилея во все государственные органы и ежеквартально вносить отчетную информацию о его реализации в Правительство. Также заместитель Премьер-Министра напомнил заинтересованным госорганам и организациям о необходимости обеспечения качественного исполнения данного плана.

Правительство РК   Культура   Юбилей   Дата   Общество   Ералы Тугжанов  
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