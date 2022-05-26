26 Мая 2022 16:27

Театр не построили вовремя из-за недобросовестности подрядчика – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов прокомментировал темпы строительства казахского драматического театра. Объект должны были сдать в конце 2019-го года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сроки сдачи в эксплуатацию разрекламированного театра, на открытие которого должен был приехать Димаш Кудайберген, постоянно переносят . Аким области пообещал, что строительство все-таки завершится - в конце этого года.

«Задержки были, потому что подрядчик не смог выполнить взятых на себя обязательств. Проект должны были реализовать еще в конце 2019-го года. Но строительная компания по тем или иным непонятным причинам не смогла этого сделать. Неоднократно продлевали с ними контракт, давали возможность работать, деньгами обеспечивали. Но они не смогли организовать людей, технику. Все время было отставание. Мы обратились в суд, который принял решение признать их недобросовестными. Сейчас работает другая компания. Надеюсь, что до конца года строительство театра завершим», - заявил К.Аксакалов.