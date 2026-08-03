Team Resilience из Китая пробилась в полуфинал турнира Dota 2 на «Играх будущего» в Астане

В рамках международного турнира «Игры будущего — 2026» в Астане состоялся четвертьфинальный матч по дисциплине MOBA PC (Dota 2), передает корреспондент агентства Kazinform.

В очном китайском противостоянии команда Team Resilience одержала победу над Xtreme Gaming со счетом 2:1 и вышла в следующий раунд соревнований.

Матч получился напряженным и продолжался более двух часов — 2 часа 1 минуту 22 секунды. Команды обменялись победами на первых двух картах, однако в решающей третьей игре сильнее оказалась Team Resilience, которая смогла дожать соперника и оформить выход в полуфинал.

На первой карте преимущество осталось за Xtreme Gaming. Команда уверенно провела игру и завершила ее за 30 минут 53 секунды, открыв счет в серии — 1:0.

Во второй карте Team Resilience смогла сравнять счет. Противостояние получилось значительно более длительным — 47 минут 17 секунд. Китайская команда грамотно действовала в затяжных сражениях и перевела матч в решающую третью карту.

Финальная карта стала самой напряженной проверкой для обеих команд. За 43 минуты 12 секунд Team Resilience сумела добиться победы и завершить серию со счетом 2:1.

Примечательно, что во всех трех играх команды выбирали схожие стратегии с акцентом на сильных фронтлайн-героев, способных выдерживать большое количество урона, а также мощных мидеров, которые определяли темп сражения. Большую роль сыграли командные действия, контроль карты и успешные решения в ключевые моменты.

Ранее сообщалось, что казахстанская команда Rune Eaters будет играть в четвертьфинале по Dota 2 в рамках Игр будущего — 2026.