«Тбилисский сухой порт» инвестирует до $55 млн в Средний коридор

«Тбилисский сухой порт» приступил ко второму этапу развития стоимостью до $55 млн. Проект предусматривает строительство складов класса А, а также возможность создания собственного парка железнодорожных платформ, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в регионе.

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета компании Джемал Инаишвили.

По его словам, первый год работы терминала подтвердил эффективность проекта, однако для дальнейшего развития необходимо устранить ряд логистических ограничений. В настоящее время компания совместно с «Грузинской железной дорогой» работает над повышением эффективности контейнерных перевозок между портом Поти и Тбилиси.

— Мы добились хороших результатов в первый год работы. Очень тесно сотрудничаем с «Грузинской железной дорогой», поскольку успех проекта во многом зависит от эффективной работы железной дороги. Вместе мы работаем над устранением существующих узких мест. Рассматриваем возможность приобретения собственных железнодорожных платформ, чтобы обеспечить максимально надежную и бесперебойную доставку контейнеров блок-поездами из Поти в сухой порт Тбилиси, — заявил Инаишвили.

Он отметил, что второй этап включает строительство складов класса А общей площадью около 50 тыс. кв. м. Объем инвестиций оценивается в $50-55 млн, однако в случае реализации проекта по созданию собственного парка платформ сумма может увеличиться.

После завершения второго этапа пропускная способность порта достигнет 200 тыс. TEU в год. Проект призван укрепить позиции Грузии как регионального логистического центра и расширить возможности мультимодальных перевозок по Среднему коридору.

Отметим, что официальное открытие «Тбилисского сухого порта» состоялось 3 июня 2025 года после месяца работы в тестовом режиме. Инвестиции в первую очередь проекта составили $20 млн. В 2024 году AD Ports Group из ОАЭ приобрела 60% акций терминала, став его стратегическим партнером.

Ранее сообщалось о том, какой весомый вклад в развитие диверсификации экспортных маршрутов Казахстана вносит Батумский нефтяной терминал и Батумский морской порт.



