Батумский нефтяной терминал и Батумский морской порт вносят весомый вклад в развитие диверсификации экспортных маршрутов Казахстана, передает Kazinform со ссылкой на компанию «КазМунайГаз» .

На территории Батумского нефтяного терминала (БНТ) и Батумского морского порта (БМП) впервые был организован пресс-тур для представителей средств массовой информации Грузии. В мероприятии также приняли участие представители Посольства РК в Грузии.

Фото: НК «КазМунайГаз»

Активы, находящиеся под стратегическим управлением АО «КазТрансОйл» (дочерняя организация АО НК «КазМунайГаз»), последовательно развиваются как единый мультимодальный транспортно-логистический комплекс, способствующий диверсификации экспортных маршрутов Казахстана и стран Каспийского региона.

Фото: НК «КазМунайГаз»

Комплекс объединяет возможности нефтяного терминала и универсального морского порта, обеспечивая связь грузопотоков Центральной Азии и Каспийского региона с Черноморским бассейном и европейскими рынками. При этом БНТ специализируется на перевалке нефти, нефтепродуктов и газа, а БМП обеспечивает обработку сухих грузов и комплексное портовое обслуживание всех категорий судов, заходящих в порт.

Фото: НК «КазМунайГаз»

По итогам пяти месяцев 2026 года общий объем грузооборота Батумского морского порта составил 3,4 млн тонн, что обеспечило выполнение производственного плана на 111%. За аналогичный период через Батумский нефтяной терминал перевалено 619 тыс. тонн груза, что соответствует уровню прошлого года.

Инфраструктура БМП включает 11 причалов, современный комплекс беспричального налива, 12 судов портового флота и 11 портальных кранов, что обеспечивает бесперебойную обработку различных типов грузов.

БНТ — один из крупнейших специализированных нефтегазовых терминалов Черноморского региона с пропускной способностью до 11 млн тонн грузов в год. Он располагает 132 резервуарами общим объемом свыше 585 тыс. куб. м, шестью железнодорожными эстакадами и более чем 86,5 км технологических трубопроводов. Комплекс беспричального налива обеспечивает прием танкеров грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. БНТ также является единственным терминалом по перевалке сжиженного углеводородного газа на Кавказском побережье Черного моря, занимая важное место в региональной энергетической логистике.

Сегодня на предприятиях работают более 1 200 специалистов.