    12:22, 23 Март 2026 | GMT +5

    Более 100 тысяч жителей Карагандинской области приняли участие в акции в Тазару күні

    Более 100 тысяч жителей Карагандинской области приняли участие в экологической акции Тазару күні, которая завершила декаду Наурызнама, передает Kazinform.

    Фото: акимат Карагандинской области

    В регионе очищено 1,5 тысячи гектаров территорий и вывезено около 30 тысяч тонн твердых бытовых отходов.

    День чистоты прошел в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан». Во всех городах и районах волонтеры, студенты, трудовые коллективы и экоактивисты объединились вокруг идеи чистоты, ответственности и бережного отношения к окружающей среде.

    К Тазару күні были приурочены экофестивали «Тазалық эстафетасы», «TazaLike», а также молодежная акция «Өзіңнен баста».

    В Караганде около трех тысяч человек вышли на уборку сквера на проспекте Нурсултана Назарбаева.

    Акцию поддержали представители местной власти, а также молодежные и волонтерские организации.

    В городе также очищали парки, скверы и общественные пространства.

    В Темиртау в акции участвовали металлурги компании Qarmet — они провели уборку в центральных парках и на площадях города.

    В Шахтинске волонтеры сделали акцент на помощи пожилым: в рамках акции «Ардагерім — Ардағым» они привели в порядок дворы одиноких пенсионеров.

    В целом по области жители активно наводили порядок во дворах и общественных пространствах.

    Дополнительно был запущен экологический челлендж «Чистый двор» — в течение месяца будут определять самые благоустроенные дворовые территории.

    Теги:
    Акции Таза Қазақстан Регионы Казахстана Экология Карагандинская область
    Диана Калманбаева
