Более 100 тысяч жителей Карагандинской области приняли участие в акции в Тазару күні
Более 100 тысяч жителей Карагандинской области приняли участие в экологической акции Тазару күні, которая завершила декаду Наурызнама, передает Kazinform.
В регионе очищено 1,5 тысячи гектаров территорий и вывезено около 30 тысяч тонн твердых бытовых отходов.
День чистоты прошел в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан». Во всех городах и районах волонтеры, студенты, трудовые коллективы и экоактивисты объединились вокруг идеи чистоты, ответственности и бережного отношения к окружающей среде.
К Тазару күні были приурочены экофестивали «Тазалық эстафетасы», «TazaLike», а также молодежная акция «Өзіңнен баста».
В Караганде около трех тысяч человек вышли на уборку сквера на проспекте Нурсултана Назарбаева.
Акцию поддержали представители местной власти, а также молодежные и волонтерские организации.
В городе также очищали парки, скверы и общественные пространства.
В Темиртау в акции участвовали металлурги компании Qarmet — они провели уборку в центральных парках и на площадях города.
В Шахтинске волонтеры сделали акцент на помощи пожилым: в рамках акции «Ардагерім — Ардағым» они привели в порядок дворы одиноких пенсионеров.
В целом по области жители активно наводили порядок во дворах и общественных пространствах.
Дополнительно был запущен экологический челлендж «Чистый двор» — в течение месяца будут определять самые благоустроенные дворовые территории.