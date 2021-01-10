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«TAZA SAILAU»: 5000 независимых наблюдателей работают по Казахстану

Автор:  
Еламан Турысбеков
10 Января 2021, 12:28
«TAZA SAILAU»: 5000 независимых наблюдателей работают по Казахстану

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане в прошлом году было создано гражданское движение независимых наблюдателей «TAZA SAILAU». Его основатели рассказали о целях и ходе работы организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в Алматы, общественный деятель Бигельды Габдуллин отметил, что гражданское движение было создано за два месяца до парламентских выборов.

«За это время в Алматы провели однодневный семинар, в котором приняли участие представители 25 крупных городов, где они получили необходимые знания и информацию. Мы подготовили 5000 наблюдателей по Казахстану, и все они сегодня будут активно работать на выборах. Кроме того, нами была открыта школа политиков, которая поспособствовала повышению уровня политической культуры наблюдателей», - отметил Бигельды.

Политолог Эдуард Полетаев заявил, что целью «TAZA SAILAU» является приложить усилия для обеспечения верховенства закона, то есть, в конечном счете, служить единству и благополучию страны.

Стоит отметить, что общественники и журналисты создали организацию гражданского контроля «TAZA SAILAU», чтобы внести свой вклад в справедливое проведение очередных выборов депутатов Мажилиса и маслихатов.

В числе наблюдателей писатель, общественный деятель Бигельды Габдуллин, журналист Махат Садык, тележурналист Ерқанат Көпжасар, общественник Жанна Ахметова, политолог Эдуард Полетаев.

Кроме того, сеть независимых наблюдателей «TAZA SAILAU» представлена в 25 крупных городах страны с общей численностью порядка 5 тыс. человек.

Также стоит отметить, что в ЦИК зарегистрированы партийные списки пяти политических партий: «Нур Отана», «Ак жола», «Адала» (ранее партия называлась «Бирлик»), «Ауыла», Народной партии Казахстана (ранее — Коммунистическая народная партия). Всего 312 кандидатов, 90 из них женщины. Средний возраст — 46,7 года.


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