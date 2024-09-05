Таза Қазақстан: в Жамбылской области продолжается экологическая акция

В стартовавшей весной экологической акции приняли участие 700 тысяч жителей Жамбылской области. В первую неделю осени она продолжилась, передает агентство Kazinform со ссылкой на управление информации и общественного развития акимата Жамбылской области.

Фото: Управление информации и общественного развития акимата Жамбылской области

В рамках акции на тему «Чистая осень» были очищены от мусора окрестности многопрофильной детской больницы, расположенной в 13 микрорайоне города Тараза.

Не секрет, что в регионе наряду с загрязнением территории исторических мест происходят такие беспорядки, как умышленное уничтожение ценных реликвий, а на исторических и культурных памятниках появляются различные надписи. Не миновала эта беда и мавзолей Айшабиби, расположенный на территории Жамбылского района. В этой связи, на историческом месте аксакалы и ветераны села, а также молодежь совместно провели ремонт и уборку.

Фото: управление информации и общественного развития акимата Жамбылской области

В Послании народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что «забота о чистоте окружающей среды стала повседневной нормой для каждого».

Фото: управление информации и общественного развития акимата Жамбылской области

Сельская молодежь, откликнувшаяся на инициированное Главой государства мероприятие, обратилась к ветеранам труда в Сарыкемерском, Байзакском районах, Толе би и Алгинском сельских округах Шуского района, во дворах ветеранов тыла провели уборку, полив приусадебных участков, очистку арыков, побелку и покраску заборов. Жители Кордайского района одновременно принимали активное участие в уборке личных дворов одиноких стариков. Молодежь Жуалынского района убрала территорию у памятника «Шакпак аулие», собрала мусор на Аллее ветеранов. В Меркенском районе уборку провели в центральном парке сельского округа им. Т. Рыскулова. В Мойынкумском районе организована акция «Тазалық кіреберістен басталады» по уборке в местах отдыха на реке Шу. Акция также проводилась на железнодорожном вокзале города Жанатаса, в зоне отдыха «Ақұбұлақ» и вблизи многоэтажных жилых домов.

Фото: управление информации и общественного развития акимата Жамбылской области

Всего в экологической акции приняли участие около 500 человек, которые собрали пластиковые отходы и мусор. Всего в специальное место было перевезено более 100 мешков с мусором.

Ранее съемочная группа Телерадиокомплекса Президента РК в рамках экологического телепроекта «Таза қала» в эфире канала «Jibek Joly» посетила древний и самый зеленый город страны — Тараз — и показала, насколько город соответствует критериям санитарной чистоты и экологических норм.