«Таза Қазақстан»: в СКО формируется культура бережного отношения к природе

В Северо-Казахстанской области продолжается системная экологическая работа в рамках инициированной Главой государства программы «Таза Қазақстан». Регион демонстрирует, что забота о чистоте и благоустройстве выходит за рамки разовых субботников и становится частью новой общественной культуры, передает Kazinform.

Очередной пример — экологическая акция на берегу реки Ишим в Петропавловске. Инициативная группа эко-активистов совместно с молодежью города провела масштабную уборку прибрежной территории. Организаторами выступили экоактивисты Динара Омурзакова, Дархан Канатов и Асель Шакимова. Участники не просто собрали мусор — они показали личную ответственность за состояние окружающей среды и задали тон осознанному отношению к природе.

Фото: акимат СКО

Параллельно в городе прошли экологические рейды в скверах и парках. К ним подключились волонтеры фронт-офиса «Birgemiz», молодежные объединения и неравнодушные жители. Уборка территорий стала точкой притяжения для разных поколений.

— Наша акция направлена на формирование культуры обращения с отходами. Осознавая объемы проблемы, четко понимаешь свою личную ответственность за мусорное ведро. Кроме этого хочется нормализовать подобный досуг, чтобы освещать окружающие нас посильные задачи. Это не наш мусор, это наша планета. Понимая, что из этого оврага мусор «ползет» в реку Есіл, а оттуда в Обь и Ледовитый океан масштаб проблемы выходит за границы Казахстана. Так одна локальная инициатива становится частью глобального движения, — поделилась эко-активистка Асель Шакимова.

Важно, что подобные мероприятия перестают восприниматься как формальность. «Таза Қазақстан» сегодня — это не только про чистые улицы и берега рек. Это про формирование новой идеологии — идеологии порядка, уважения к своей земле и ответственности каждого гражданина. Через простые действия формируется культура, в которой чистота становится нормой, а участие — внутренней потребностью.

Северо-Казахстанская область показывает: экологическая повестка может объединять людей, создавать чувство причастности и формировать новое качество общественной жизни. Это уже не акция — это образ мышления и стиль жизни, который последовательно укореняется в обществе.