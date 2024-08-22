«Таза Қазақстан»: Шымкент объединился для экологических перемен

В рамках программы «Таза Қазақстан» в пяти районах Шымкента прошли акции по уборке и благоустройству, собравшие волонтеров, молодежные отряды «Жасыл ел» и активных жителей, передает агентство Kazinform.

Одной из первых стартовала акция «Чистый двор» в Абайском районе. Жители микрорайонов «Кербұлақ» и «Шымсити», совместно с представителями аппарата акима района, провели уборку территории домов №1-37 и прилегающих участков. Мероприятие началось в 09:00 и прошло под девизом создания чистой и уютной городской среды.

Фото: акимат Шымкента

Особое внимание привлекла акция «Чистый берег» в Аль-Фарабийском районе, где молодежь и жители микрорайона Қарасу привели в порядок территорию реки «Қошқар ата». Кроме уборки, участники провели экопросветительские беседы с детьми и взрослыми, акцентируя внимание на проблемах экологии. В мероприятии приняли участие 380 человек.

Фото: акимат Шымкента

В Енбекшинском районе состоялась акция «Чистая улица», в ходе которой были очищены территории микрорайона «Бакалейторг» и жилого массива «Бадам». Ветераны труда и пенсионеры активно поддержали инициативу, передавая молодёжи свои знания и подчеркивая важность экологического воспитания.

- Чистота — это проявление внутренней культуры и человечности. Мы должны привыкнуть заботиться не только о чистоте своего дома, но и о чистоте города и нашей земли. Радует, что молодёжь активно поддерживает программу «Таза Қазақстан», инициированную Главой государства, - сказал председатель совета ветеранов района Туран Адильбек Сатыбалди.

Фото: акимат Шымкента

Акция «Чистая улица» также прошла в Картауском районе, где местные жители, волонтеры и молодежь сосредоточили усилия на уборке микрорайонов «Қайтпас» и «Шапағат». Завершилась серия мероприятий акцией «Чистый двор» в районе Тұран, где участники очистили территории 8 микрорайона и микрорайона «Самал-1».

- Наш город нуждается в таких мероприятиях, чтобы не только решать текущие экологические проблемы, но и воспитывать новое поколение, которое будет заботиться о нашей планете, — отметил координатор штаба «Жасыл ел» по Каратаускому району Нурлыислам Куаныш.

Участники акций, а их в этот день было не менее 1200, выразили надежду, что такие мероприятия станут регулярными, а стремление к чистоте и порядку — неотъемлемой частью жизни шымкентцев.

Ранее на сайте агентства Kazinform был опубликован материал «Таза қала» в Конаеве - десятый выпуск экопроекта ТРК Президента в эфире Jibek Joly.