«Таза Қазақстан»: как проходит экологическая акция в Шымкенте

В Шымкенте продолжается республиканская акция «Таза Қазақстан». Во всех районах города проводятся комплексные мероприятия по уборке городских территорий, передает агентство Kazinform.

Начавшаяся в Абайском и Аль-Фарабийском районах города акция продолжилась в Енбекшинском районе. Участники мероприятия убирали улицы Сайрамскую и Безделева. Жители района вместе с сотрудниками коммунальных учреждений постригли кустарники, очистили тротуары, убрали камни с обочин и подмели улицы. Всего приняли участие около 100 человек, было задействовано 9 единиц техники.

По словам заместителя акима района Досалы Амангельдиева, в целом на уборке территории района было задействовано 60 единиц техники.

На территории Каратауского района также были проведены мероприятия в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан». На «Аллее Астаны» были проведены санитарные работы по стрижке кустарников, прополке травы. Были задействованы работники коммунального учреждения и 15 единиц техники.

По словам заместителя акима района Азамата Парманова, активное участие приняли представители районного Совета ветеранов, молодежных организаций, жители города. На данной территории около 150 человек внесли свой вклад в акцию по уборке.

Прибрались шымкентцы и на мемориале «Қасірет» в Каратауском районе. Здесь были проведены работы по побелке деревьев, покраске скамеек, ремонту лестниц. В экологической акции кроме жителей района и активной молодежи приняли участие сотрудники городского Музея жертв политических репрессий, работники акимата Каратауского района и коммунальных учреждений.

Директор городского Музея жертв политических репрессий Мария Аскарова отметила, что мероприятие было организовано в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий, так как 31 мая к мемориалу придут жители, гости города, потомки жертв политических репрессий. Теперь мемориал «Қасірет» готов принять гостей. По ее словам, мероприятие, подающее пример молодому поколению и призывающее к чистоте, будет продолжено дальше.