«Таза Қазақстан»: как молодежь Акмолинской области участвует в экоакции

Акмолинская область активно реализует масштабную экологическую акцию «Таза Қазақстан», направленная на улучшение экологической обстановки в стране. Во всех районах и городах региона проходят различные мероприятия, объединяющие жителей в общем стремлении сделать свой край чище и зеленее, передает агентство Kazinform со ссылкой на управление внутренней политики области.

В центре внимания - субботники по очистке территорий от мусора, посадка деревьев и кустарников, а также организация экологических просветительских акций. Активное участие принимают волонтеры, молодежные организации, школьники, инициативные жители.

12 июня в Зерендинском районе стартовала акция по уборке территории памятников «Молодежь – за чистоту».

- «Таза Қазақстан» - это не просто уборка мусора, это формирование новой экологической культуры у населения. Мы убеждены, что каждый человек должен внести свой вклад в сохранение природы, - отмечает представитель волонтерской организации Lider.kz Ксения Балмагамбетова.

В Арашалынском районе прошел экологический десант «Мы за чистый Ишим», в ходе которого молодые люди очистили берег реки Ишим от мусора. В Целиноградском районе запустили «Эстафету добра» по оказанию помощи по уборке и благоустройству ветеранам и пенсионерам.

Фото: акимат Аршалынского района

В этот же день, в Есильским районом был запущен онлайн-конкурс «Эко лидер», направленный на повышение экологической грамотности населения, развитие творческого потенциала участников, привлечение внимания к проблемам охраны окружающей среды, который продлится до 20 июня.

- Мы рады видеть активное участие жителей в акции «Таза Қазақстан». Это доказывает, что люди заботятся о своей планете и готовы внести свой вклад в создание чистой и благополучной окружающей среды, - подчеркивают организаторы мероприятий.

К слову, экологическая акция «Таза Қазақстан» в Акмолинской области продолжается. Ожидается, что к ней присоединится еще большее количество жителей, так как мероприятия проводятся повсместно и регулярно.