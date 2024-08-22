«Таза Қазақстан»: 205 несанкционированных свалок ликвидировали в Астане

Борьба со стихийными свалками на постоянной основе проводится в столице. С начала года в пяти районах города собрали и вывезли на полигоны свыше 139 тысяч тонн мусора, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

В каждом районе столицы на ежедневной основе проводится мониторинг на наличие несанкционированных свалок. С начала года по городу и прилегающей территории ликвидировано 205 участков, вывезено свыше 139 тысяч тонн мусора.

К примеру, по району Алматы ликвидировано 115 участков и вывезено порядка 47 тысяч тонн мусора (6 528 рейсов).

В районе Байконыр были ликвидированы 10 участков, вывезено свыше 7 тысяч тонн мусора.

По району Есиль были устранены 15 точек, из которых вывезли 19,4 тысячи тонн мусора.

По району Сарыарка отработаны 28 точек стихийных свалок, из которых вывезли более 30 тысяч тонн мусора. Работы продолжаются.

В районе Нура из ликвидированных 37 точек было вывезено 36 тысяч тонн мусора.

В Астане определена временная площадка рядом с городским полигоном ТБО для складирования мусора из несанкционированных свалок, расположена она по шоссе Алаш, 64.

Фото: акимат Астаны

Через IKomek устанавливаются факты вывоза со стройплощадок и выгруза мусора в неположенных местах, совместно с правоохранительными органами проводятся рейдовые мероприятия.

— С начала года за загрязнение мест общего пользования было выявлено 8875 правонарушителей, которых оштрафовали на сумму свыше 136 млн. тенге. За несанкционированный выгруз мусора к административной ответственности привлечен 161 водитель грузового автотранспорта, наложено штрафов на сумму свыше 5 млн 200 тысяч тенге. Работы по устранению незаконных свалок продолжаются. В том числе принимаются меры по недопущению возникновения новых очагов, — сообщили в акимате.

В рамках масштабной экоакции «Таза Қазақстан. Астана — образец чистоты и порядка» ведутся работы по санитарной очистке города, ливневой и арычной канализации, уборке улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов. Также ведутся работы по содержанию и посадке зеленых насаждений, уборке территорий, прилегающих к торговым объектам, установке газонов и цветников, ликвидации несанкционированных свалок и др.

Напомним, 8 апреля в регионах страны по инициативе молодежных ресурсных центров и молодежных организаций стартовала республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан».