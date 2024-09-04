Таза Қазақстан: 200 мешков мусора вывезли с пляжа в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске прошла масштабная уборка территории на известном для горожан побережье – Котлованах. Неравнодушные жители собрали и вывезли 200 мешков мусора, передает агентство Kazinform.

Пляж не является официальным местом отдыха, но возможно в следующем году его статус изменится. Сейчас готовится большой проект обустройства водоёмов.

Фото: акимат ВКО

– Можно сказать всё детство провели на котлованах. Здесь я научилась плавать, с родными мы жарили шашлыки и отдыхали. Спустя года здесь стало много мусора, отдыхать стало менее комфортно. Конечно, мы после каждого отдыха убираем за собой, но за остальными людьми не уследишь. Рада, что сейчас, такой большой командой мы собрались и убрали большую часть мусора, – говорит житель города Ангелина Сидоренко.

Фото: акимат ВКО

Всего в Усть-Каменогорске проведено более 100 эко-мероприятий. Охвачено 492 участка и вывезено 3871 кубометров мусора, посадили 500 саженцев на горе «Казахстан», проводится вывоз несанкционированных свалок. Проведено два сезона «Чистых игр», в последнем из которых участвовало более 130 человек, и вывезено три тонны мусора. Победителям, собравшим наибольшее количество мусора, вручили денежные призы.

Фото: акимат ВКО

Помимо этого, ведется реконструкция улицы Казахстан, обустройство пешеходной зоны по обеим улицам от Кабанбай Батыра до Пушкина и благоустройство сквера напротив центрального универсама, проводится ремонт фасадов домов по проспекту Назарбаева, Шакарима и улице Казахстан.

Фото: акимат ВКО

Проведена высадка однолетних цветов, созданы новые поливочные системы в районах перекрестков К.Батыра-Казахстан, Казахстан - М. Горького, Сатпаева – Байбатчина.

Волонтерами была оказана помощь одиноко проживающим пенсионерам в уборке придомовых территорий в рамках акции «Ардагерлерге тағзым».