«Таза қала» в Костанайской области: что мешает развитию туризма

На этот раз съемочная группа программы «Таза қала» телеканала Jibek Joly посетила Тобол-Торгайский регион, где оценила состояние туристических объектов, их чистоту и условия, созданные для посетителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Зеленый край и новые идеи: экологические инициативы в Костанайской области

В прошлом году в туристическую отрасль Костанайской области было привлечено более 13 млрд тенге инвестиций. В регионе увеличивается количество мест для отдыха на природе, реализуются новые туристические проекты. Возможно, именно поэтому в прошлом году область посетили более 250 тысяч туристов.

Костанайская область — живописный регион, где рядом растут березовые рощи и сосновые леса. Всего в пяти минутах езды от областного центра расположен лесной массив, где жители могут отдохнуть на природе и провести свободное время.

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Для комфортного отдыха жителей и гостей региона здесь работают различные кемпинги. Обычно в таких местах для посетителей организуют развлекательные программы. Однако в одном из кемпингов, который посетила съемочная группа, в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» реализовали необычную инициативу — организовали книжную выставку для участников и гостей мероприятия. Ее цель — популяризация экологической культуры и привлечение внимания к важности охраны окружающей среды.

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Следующий экологический проект — уникальная разработка молодых изобретателей. Студенты Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтурсынулы специально для экологического конкурса создали собственный автомобиль.Разработка полностью соответствует современным экологическим требованиям. Объем двигателя составляет 700 кубических сантиметров. Каркас, подвеска, привод и электронная система автомобиля также были изготовлены самими студентами.

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— Самое интересное в том, что это полностью уникальный автомобиль, созданный руками студентов. Все детали и узлы машины разработаны ими самостоятельно. Автомобиль собирался поэтапно: часть комплектующих была приобретена, а часть ребята изготовили собственными силами, — рассказал студент Дмитрий Федотов.

Костанайская область: место, где можно и отдохнуть, и поправить здоровье

Тем, кто устал от повседневной суеты и ищет спокойствия, необязательно уезжать далеко за город. В самом центре Костаная работает современный развлекательный комплекс с оборудованной зоной отдыха.

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Комплекс площадью 18 тысяч квадратных метров был открыт в 2020 году. Для посетителей здесь работают бассейн с морской водой и 25 видов бань. Главная особенность комплекса — открытый бассейн, который принимает гостей круглый год.

— Туристический потенциал комплекса с каждым годом растет. Летом нас ежедневно посещают 3,5–4 тысячи человек, а в остальные месяцы — 1,5–2 тысячи. Многие приезжают сюда всей семьей, чтобы отдохнуть и приятно провести время, — рассказал бренд-менеджер Ерболат Аханов.

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Природа Тобол-Торгайского региона привлекает не только любителей отдыха, но и тех, кто приезжает сюда за оздоровлением. В области работают популярные санатории, куда едут, чтобы восстановить силы и укрепить здоровье.

— Санаторий расположен среди соснового леса. В самом его центре находится соленое озеро, которое питается подземными источниками. Вода этого озера обладает лечебными свойствами. Мы используем ее при лечении заболеваний желудка, печени и кишечника. Она действительно очень полезна, — рассказала помощник главного врача Дина Жаманшалова.

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Высоко оценивают условия и сами отдыхающие.

— Мы приехали сюда, чтобы заняться здоровьем. Нам все нравится. Здесь уже несколько дней, отдыхаем. Созданы хорошие условия, — поделился отдыхающий Канай Жамбылов.

Потенциал Аулиекольского района: природа, история и туризм

Аулиекольский район Костанайской области обладает высоким туристическим потенциалом. Здесь расположены семь соединенных между собой озер. Однако купание в каждом из них в настоящее время запрещено.

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По словам сельчан, в начале 2000-х годов эти озера были популярным местом отдыха, куда приезжали туристы. Однако сегодня ситуация изменилась. Причины объяснили представители местных властей.

— Главное — безопасность людей. Если бы озера полностью соответствовали требованиям для отдыха и купания, разрешение было бы выдано. Однако сейчас учитываются качество воды, ее соответствие санитарным нормам и другие обязательные требования. Все это делается для обеспечения безопасности туристов, — отметил заместитель акима Костанайской области Ербол Тасжуреков.

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Аулиекольский район известен не только своей природой. Здесь находятся места захоронения почитаемых святых и известных исторических личностей, а с этим краем связаны судьбы многих выдающихся деятелей Казахстана. Одним из них был просветитель и общественный деятель Ахмет Байтурсынулы, который в свое время преподавал в одной из местных школ.

Однако сегодня это здание, имеющее большую историческую ценность, не является ни музеем, ни действующей школой. Сейчас оно используется лишь как вспомогательный объект образовательного учреждения и остается закрытым. Вместе с тем авторы программы отмечают, что здание заслуживает восстановления и преобразования в музей.

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Аркаим: какое будущее ждет древнее наследие?

Тем, кто хочет совместить отдых на природе с активным досугом, стоит посетить Денисовский район Костанайской области. Здесь туристам предлагают прогулки на лодках, экстремальные развлечения и размещение в комфортабельных коттеджах.

При этом большинство гостей приезжают сюда ради рыбалки. Подводный рельеф водоема специально создан таким образом, чтобы сохранять рыбные запасы.

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— Один из наших ближайших проектов — организовать рыбалку в сопровождении гида. Планируем приобрести несколько лодок и предложить туристам услугу рыбалки с инструктором, — рассказал предприниматель Александр Кузьменко.

Недалеко от села Комаровка Денисовского района были обнаружены археологические памятники, относящиеся к Андроновской культуре. При этом знаменитое древнее поселение Аркаим находится всего в семи километрах от этого места.

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Однако, как отмечается в сюжете, далеко не все жители села знают об этом историческом наследии. Сегодня многие дома в населенном пункте пустуют.

— В будущем мы планируем создать здесь музей под открытым небом. Кроме того, хотим построить этноаул с юртами. Когда здесь работали ученые, такой юрточный городок уже создавался. Тогда мы привозили школьников, знакомили их с историческим памятником и проводили экскурсии, — сообщила заместитель акима Денисовского района Айгуль Бектемисова.

Вопрос развития туристического потенциала Аркаима остается актуальным. Власти региона намерены реализовать ряд проектов, направленных на развитие исторического объекта.

— Финансирование будет выделяться по согласованию с республиканским бюджетом. Планируется строительство дороги к Аркаиму, а также продолжение археологических исследований. Разработан масштабный план, средства будут выделяться поэтапно, — сообщил заместитель акима Костанайской области Ербол Тасжуреков.

Оценка экспертов

В завершение программы эксперты оценили туристический потенциал Костанайской области и назвали основные проблемы, которые, по их мнению, мешают его полноценному развитию.

Своим мнением о состоянии туристической отрасли региона поделился заслуженный архитектор Казахстана Серик Рустембеков.

— В Костанайской области расположен известный на всю страну сосновый бор. Здесь есть замечательный санаторий, который мы увидели в программе. Его лечебные вода и грязи хорошо известны. Однако состояние самого санатория, зданий и подъездных дорог, сохранившихся еще с прошлых лет, оставляет желать лучшего, — отметил он.

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Эксперт по туризму Казахстанского географического общества Жансая Ганикызы обратила внимание на вопросы благоустройства и чистоты.

— Костанай — один из самых чистых городов страны. Однако проблему обращения с отходами все еще необходимо решать, — сказала Жансая Ганикызы.

Председатель правления АО «Национальный центр энергосбережения» Елдос Абаканов подчеркнул, что для развития туризма в регионе предстоит выполнить еще большой объем работы.

— Безусловно, работы впереди еще много. Но мы уверены, что в ближайшие годы в регионе появится больше объектов, которые будут привлекать туристов, — заявил Елдос Абаканов.

По итогам программы Костанайская область набрала 19 баллов.

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Напомним, ранее ведущие программы «Таза қала» побывали в Актюбинской области.