«Таза қала»: кто лидирует в экологическом рейтинге

Эксперты оценивали экологическое состояние городов, чистоту улиц, уровень благоустройства, санитарную культуру жителей и работу коммунальных служб. Исследование проводилось по пяти ключевым критериям, что позволило объективно выявить как достижения, так и недостатки городов, а также подвести итоговые результаты.

Изменения в мегаполисах

Крупные города активно обновляют свой облик. Так, для жителей Алматы главным событием прошлого года стало открытие новых парков. Эти объекты внесли свежую, живую нотку в городскую среду и значительно преобразили атмосферу мегаполиса.

— Алматы — это город вдохновения. Даже один только парк Сайран лучше многих парков Нью-Йорка, — отмечает известный блогер и путешественник Иван Червинский.

Шымкент также демонстрирует высокий уровень развития. Эстетически привлекательные объекты привлекают внимание, незаконные торговые точки упорядочены, а препятствия для передвижения по городу значительно сократились.

— Раньше здесь было много ларьков, в том числе торгующих алкоголем. На этих местах часто возникали драки, а остатки фруктов и овощей оставались прямо на земле. Сегодня на этом месте построен парк, который стал настоящим украшением города, — делится один из жителей.

В столице молодежь проявляет особое внимание к экологии. Ученица и преподаватель школы-лицея № 38 разработали экологический фонтан, работающий на солнечной энергии и не зависящий от электричества.

Такие полезные и экологические проекты делают городские зоны отдыха более комфортными и привлекательными.

— Это действительно эффективно, — говорит ученица 9-го класса Диана Аманова.

От Балхаша до Сатпаева: жители преображают свои города

Теперь обратим внимание на моногорода. Ведущие программы посетили их все, внимательно изучая условия жизни жителей и качество работы коммунальных служб. Одним из пяти ключевых критериев стала именно работа коммунальных служб.

Особенно впечатлил визит в центральные регионы страны. В Балхаше жители активно перерабатывают старые материалы и украшают окружающую среду.

Например, один из жителей превратил вход в жилой дом в настоящее произведение искусства.

— Сначала я отремонтировал входную дверь. Тогда я увидел попугая и решил его изобразить прямо на двери. Так мой дом и вход стали необычными и привлекательными, — рассказывает житель города Юрий Воробьев.

Большинство жилых домов в моногородах были построены в прошлом веке. Тем не менее, их внешний вид и инфраструктура постепенно обновляются в соответствии с современными стандартами. В некоторых городах заменяют старые канализационные системы и водопроводы, проложенные несколько десятилетий назад.

Такие работы активно ведутся в Балхаше, Рудном, Риддере, Экибастузе, Алтае и Сатпаеве. По словам экспертов, теперь нехватки питьевой воды не будет, а ресурсов для полива достаточно. Яркое подтверждение этому — труд самих жителей, которые активно благоустраивают свои дворы и улицы.

Например, в Аксу жители своими силами выращивают сады прямо во дворах. В Риддере также есть люди, которые не выбрасывают мусор, а используют его с пользой.

— Я начал этим заниматься несколько лет назад. Сначала посадил одно дерево, потом — берёзу и сосну. После этого занялся благоустройством территории, — рассказывает житель города Фёдор Супрунов.

Эстетика и труд: гармония в каждом городе

Особое внимание в программе уделялось эстетике городов. Здесь Аксу произвел особое впечатление: дома окрашены в яркие и насыщенные цвета, придающие городу радостный облик. В прошлом году в городе яркие краски получили 39 многоквартирных домов, а современными муралами дополнен общий городской пейзаж.

— После того как дома окрасили в яркие тона, город словно засиял, а настроение жителей заметно поднялось, — делятся жители Аксу.

Среди небольших и уютных городов особняком стоит Абай. Население здесь около тридцати тысяч человек, а парки красивы, улицы чисты, дома отремонтированы и окрашены в разные цвета. Жители активно участвуют в субботниках и благоустройстве.

— Мы стараемся улучшить Аллею знаний. Это пример для молодежи и школьников, — говорит учитель Шынар Шамабаракова.

Хромтау тоже является примером порядка и чистоты. Здесь системно организован вывоз мусора, уход за парками, каждая улица ухожена. Жители любят проводить ежедневные прогулки на «Аллее шахтеров».

В Рудном есть старожил, который за десять лет посадил 10 тысяч деревьев. Это уважаемый горожанин и защитник природы — Габдолла Ахметжанов.

— Я ношу воду, моя супруга поливает деревья. Так мы проявляем уважение к родному городу, — говорит 82-летний горожанин.

Город Кульсары тоже полон трудолюбивых жителей. Охранница парка «Жансая» Гульмира Жумагазиева активно участвует в уборке и поддержании чистоты, помимо своих обязанностей.

— Хотя я охранница, я подметаю и собираю мусор. Моя задача не только проверять, но и вносить вклад в чистоту окружающего пространства, — рассказывает она.

В городе Алтай тоже есть люди, бережно относящиеся к природе. Опытный лесничий связывает всю свою жизнь с зелеными насаждениями:

— Посадка дерева — это красивое дело. Одно дерево, посаженное вами, даст тень будущим поколениям, — говорит лесничий.

Бережное отношение к природе формируется с детства

Программа также уделила особое внимание воспитанию культуры чистоты. В этот раз ведущие заглянули в центры экологического образования.

Одним из городов с высоким уровнем культуры чистоты стал Балхаш. В школе есть специальная теплица, где учащиеся не только наблюдают за изменениями природы, но и получают практический опыт. Работая с растениями, дети учатся ценить труд и заботу о живом.

— Здесь уроки проходят интересно. Мы изучаем растения и учимся беречь природу, — делятся школьники.

В Экибастузе в художественной школе реализуется уникальный проект: шесть лет назад здесь был создан «Театр моды», а сегодня ученики создают необычные изделия из бытовых отходов. Это эффективный способ приучить детей использовать мусор с пользой.

— Дети увлечены, работают с энтузиазмом и участвуют в различных конкурсах, — рассказывает преподаватель школы Рауза Ахметова.

Воспитанию экологической ответственности способствует и экологический кружок в детском саду № 15 Экибастуза. Малыши сами выращивают садовые культуры и учатся заботиться об окружающей среде.

— Мне нравится выращивать перец. Он полезный и вкусный. Здесь мы многому учимся, — говорят воспитанники.

Зеркало чистоты: реальный облик городов

Не менее важным критерием стала чистота улиц. В Каражале гладкие и ровные дороги радуют глаз. За последние пять лет здесь отремонтировано 44 километра дорог, что свидетельствует о системном развитии городской инфраструктуры.

В Алтае впечатляет активность жителей: они с радостью участвуют в субботниках и мероприятиях по уборке, проявляя ответственность за чистоту города. Совмещение субботников и осенних ярмарок показывает правильный подход к организации работы.

Во время программы в каждом городе спрашивали мнение жителей о чистоте и работе акимата. Кто-то с энтузиазмом говорил о развитии родного города, а кто-то открыто указывал на недостатки.

— Наш город меняется на глазах. Где чисто, там формируется культура, — делятся горожане.

Однако не все города идеальны. В Лисаковске во время съемок возникли недопонимания между съемочной группой и местным акиматом из-за полигона. Сначала владелец полигона отказался давать интервью, но позже передумал.

— Уже 27 лет мы управляем этим полигоном. Нас дважды награждал Президент, — сказала руководитель компании Инна Аман.

Съемочная группа не боялась показывать реальные условия в городах. Иногда это было небезопасно: в Хромтау во время обхода пыльных улиц неизвестный автомобиль преследовал команду. В Курчатове коммунальщики сами показывали все недочеты города.

Каковы итоги рейтинга?

Программа по мониторингу моногородов оценивала красоту городов и ответственность жителей. Лидерами стали Аксу, Экибастуз, Абай, Алтай и Кентау.

В этих городах улицы чистые, дома отремонтированы, дворы и общественные пространства благоустроены, а жители радуются преображению городов.

В то же время некоторые города требуют развития и контроля. Например, Курчатов, Жанаозен, Кульсары, Житикара и Степногорск сталкиваются с проблемами полигонов, неорганизованной работой коммунальных служб, а также необходимостью капитального ремонта домов и улиц.

Программа продолжит наблюдение за моногородами. Выполнение обещаний властей и постоянный контроль — главные условия для того, чтобы города становились красивыми, ухоженными и комфортными для жизни.